Mega da Virada: 4 das 5 apostas vencedoras foram jogos simples de 6 dezenas

Quatro das cinco apostas vencedoras da Mega da Virada foram apostas simples com seis dezenas. Os vencedores de Ferraz de Vasconcelos (SP), Bom Despacho (MG), Redenção (PA) e Ipira (SC) fizeram apostas simples. Cada um ganhou R$ 117.778.204,25.

Apenas a aposta vencedora de Salvador (BA) foi um bolão com seis cotas. Prêmio de R$ 117.778.204,25 será dividido entre os ganhadores.

A probabilidade de acertar a seis dezenas com apostas simples é de 1 em 50.063.860. Os dados são da Caixa.

Os números da Mega da Virada foram 21-24-33-41-48-56. O prêmio principal foi de R$ 588.891.021,22 e trata-se do maior da história das loterias da Caixa.

Outras 1.996 apostas acertaram a quina e, cada uma, vai receber R$ 70.083,58. Outras 14.379 pessoas acertaram a quadra e vão receber, cada, R$ 1.215,71.

Para receber o prêmio, os ganhadores precisam ir até uma agência da Caixa com o bilhete premiado, documento com foto e CPF. O prazo para a retirada do valor é de 90 dias.

Com informações da Folhapress

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.