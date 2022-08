Local do Festival Sarau Cidadania e Cultura no Parque é alterado e publicado no Diário Oficial

Foi publicada na edição de hoje (3) do DOE (Diário Oficial do Estado), a alteração do local onde acontecem os eventos do Festival Sarau Cidadania e Cultura no Parque. Inicialmente o local do evento seria no Parque Jaques da Luz, e agora de acordo com a publicação, o festival acontecerá no Parque das Nações Indígenas, localizado nos altos da Avenida Afonso Pena.

De acordo com a publicação no DOE, a SECIC (Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura), tornou-se público e para conhecimento dos interessados, a alteração da realização do evento, no mês de agosto, do Parque Jacques da Luz, no bairro Moreninhas,para o Parque das Nações Indígenas.

Ainda na publicação foi divulgada a lista com os artistas que realizarão as apresentações e também a relação dos expositores que terão stands no local durante o evento. A lista com os nomes aprovados pode ser acessada clicando AQUI e está disponível a partir da página 34 do Diário Oficial.



O pagamento dos profissionais escolhidos, para cada edição, será de responsabilidade da OSCIP Instituto de Cultura e Desenvolvimento Solidário Máxima Social, nos termos do Edital n. 002/2022. Além disso, segundo o edital, o interessado que se julgar prejudicado, com relação as inscrições de participação, poderá interpor recurso dirigido à Curadoria, por escrito, no prazo máximo de 02 (dois) dias, a contar da publicação em Diário Oficial do Estado.

Os proponentes habilitados e selecionados neste edital serão também convocados por meio eletrônico (e-mail informado) ou por telefone (informado no cadastro), e informados do horário previsto para apresentação/ exposição, e terão até 03 (três) dias para realizar o aceite, pelo mesmo canal, e em caso de omissão do proponente ou desistência, este será substituído, irrevogavelmente.

Caso o proponente não compareça, sem motivo justificado, ao evento designado, na data e horário previamente estabelecido, será excluído do cadastro e não poderá concorrer às demais edições do Sarau.

Alteração – A Prefeitura de Campo Grande negou a liberação dos parques públicos, sob administração municipal, para que o Governo do Estado possa realizar as edições itinerantes do “Festival Sarau Cidadania e Cultura no Parque”. A informação foi confirmada pela Secic/ MS (Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura de Mato Grosso do Sul).

Em nota, a prefeitura de Campo Grande informou: “Para fazer uso de espaços públicos para realização de eventos é necessária prévia autorização. Para isso é necessário enviar um ofício discriminando dia e horário pretendidos. A Sectur informa o e-mail e o pedido para espaço esportivos pode ser encaminhado a Funesp no email [email protected]”, reforçou o comunicado sem mencionar a proibição dos eventos.

Festival – Ao todo, 24 atrações artísticas participarão da primeira edição do Sarau e além do próximo domingo (3), estão previstas outras quatro edições do sarau em julho, nos dias 10, 17, 24 e 31. Com o objetivo de democratizar e integrar ainda mais a arte e a cultura às políticas públicas de cidadania.

Serviço: As apresentações acontecem no Parque das Nações Indígenas no próximo domingo (7), das 16h às 20h com apresentação da Professora Rô e do artista Felipe Lourenço e se apresentam Bruna Valente, Lili Black, banda Spellmans, Bella Donna Trio, Estefânia Martins, Natalia Maluf, entre outros artistas.

