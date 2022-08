Motorista é baleado após perseguição policial

Um motorista de 41 anos foi baleado pela Polícia Militar, na noite de ontem (3). O indivíduo estava com 11 fardos de maconha dentro do veículo. Após suspeita de equipe policial, houve uma ordem de parada do utilitário, entretanto ele não foi acatada. Após uma perseguição, o suspeito levou um tiro na perna.

A abordagem ocorreu em um posto policial da PMR (Polícia Militar Rodoviária) na rodovia MS-164, em Ponta Porã. Após a perseguição, o fugitivo parou o veículo em frente a um barranco. Segundo informações policiais, o condutor desceu do carro com a mão na cintura e começou a caminhar em direção aos policiais que, por segurança, efetuaram o disparo

O homem foi socorrido, levado para hospital e encaminhado para delegacia após receber alta médica.

Os fardos de maconha pesaram 176 quilos. O motorista disse aos policiais que pegou o carro já carregado em Ponta Porã e receberia R$ 15 mil para levar até Campo Grande.

