ExpoRica traz edição histórica com Ana Castela, Di Paullo e Paulino e Traia Véia

Evento celebra o 46º aniversário do município e reúne tradição, entretenimento e negócios

A cidade de Costa Rica se prepara para receber uma das maiores edições da ExpoRica 2026, que acontece entre os dias 7 e 10 de maio no Parque de Exposições Laerte Paes Coelho. O evento, que celebra o 46º aniversário do município, promete reunir tradição, entretenimento e negócios em uma programação diversificada e com entrada gratuita. A expectativa é de grande público ao longo dos quatro dias, consolidando a feira como uma das mais importantes do Estado.

A abertura oficial, na quinta-feira (7), ficará por conta da cantora Ana Castela, um dos principais nomes da nova geração do sertanejo. Conhecida como “boiadeira”, a artista sobe ao palco com a promessa de um show marcante, reforçando seu protagonismo no cenário musical atual. Já na sexta-feira (8), a dupla Di Paullo e Paulino traz ao público a essência do sertanejo raiz, com repertório voltado ao romantismo e aos clássicos do gênero.

No sábado (9), o encerramento da programação musical será comandado pelo grupo Traia Véia, que representa o sertanejo moderno e promete animar o público com seus sucessos. Ainda na sexta-feira, o evento contará com o after no Saloon da feira, sob o comando da dupla Matheus Henrique & Gabriel. A estrutura também inclui praça de alimentação com culinária variada e apresentações regionais, ampliando a experiência dos visitantes.

Além dos shows, a ExpoRica se destaca pelas atividades tradicionais, como o rodeio profissional, que neste ano contará com montarias em touros e a modalidade cutiano, ampliando o nível de competição na arena. A programação inclui ainda a 5ª Cavalgada, marcada para o domingo (10), com saída do Clube do Laço Três Divisas em direção ao parque de exposições. O evento valoriza a cultura local e contará com premiações em categorias como comitivas, animais e trajes.

A organização também confirmou a participação de profissionais renomados na condução do evento, como os locutores Anderson de Oliveira e Umberto Junior, além dos juízes Luis Américo, Daniel Rezende e Alex Araújo. A narração oficial será de Sandro Smanioto, com participação do humorista Cebolinha. Para comprar os ingressos, acesse o site oficial bilheteagora.com.br.

Amanda Ferreira