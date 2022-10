Campanha de vacinação acontece esta semana em Dourados

A Campanha de Vacinação Antirrábica itinerante promovida pela Prefeitura de Dourados, por meio do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), segue com a programação pelas regiões do município para imunizar cães e gatos de 3 meses de vida ou mais. A partir de terça-feira (4), os agentes visitam os bairros Canaã II, Parque das Nações I, Jardim Márcia e Vila Guarani e imediações. A ação segue até sexta-feira (7).

A vacinação é gratuita e acontece somente na presença do tutor do animal na residência. Além de facilitar o acesso à imunização, o processo itinerante é um importante meio de proteger os animais da raiva, tendo em vista que a doença é uma das principais zoonoses do mundo e mata cerca de 60 mil pessoas todos os anos. “A gente pede apoio da população. Precisamos também alavancar o índice vacinal e que os nossos animais domésticos e de companhia livres”, comenta o coordenador do CCZ, Luís Carlos Luciano Júnior.

No sábado (8), acontece uma ação em ponto fixo, das 8h às 12h, no Pet Shop Pata e Cia, localizado na Rua Monte Alegre, 5452 – Jardim Guanabara.

Serviço

Ao mesmo tempo em que a campanha itinerante ocorre, o CCZ mantém a vacinação permanente, na rua Vicente Lara, 855 – Jardim Guaicurus. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13 às 17h.

Outras informações são fornecidas pelos telefones (67) 3411-7753 e (67) 99960-9028 (WhatsApp).

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.