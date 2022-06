Etapa Campo Grande dos Jogos Escolares define classificados para fase nacional

Campo Grande recebeu neste último final de semana, a etapa das modalidades individuais dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul. O maior evento do estado contou com mais de 700 atletas-estudantes entre as idades de 15 a 17 anos. Os vencedores garantiram vagas para serem os representantes do Estado nos Jogos da Juventude, que aconteceram no mês de setembro, em Aracaju (SE).

Os Jogos Escolares foram organizados pelo Governo do Estado, com apoio da Fundação de Desportos e Lazer (Fudesporte). Nesta etapa de Mato Grosso do Sul, contaram com o envolvimento de aproximadamente 900 pessoas, somando-se competidores, técnicos, dirigentes, membros da organização, equipe médica, entre outros participantes.

As 48 cidades que estiveram presentes na competição foram: Água Clara, Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranaíba, Paranhos, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Sonora, Terenos, Três Lagoas e Vicentina.

A atleta Joycy Mary Souza, de 15 anos, é do município de Costa Rica. Ela foi a campeã na modalidade do ciclismo, sendo a melhor nas provas contrarrelógio (velocidade), por pontos e de resistência.

“Não sei explicar o que estou sentindo, mas com certeza é uma coisa muito boa. Estou muito feliz com meu resultado, e devo tudo isso à minha equipe e ao meu professor, que sempre me incentiva e me apoia”, declara.

No Judô, o campo-grandense Ryan Lucas de Oliveira foi um dos campeões, vencendo na categoria superligeiro de até 55 quilogramas. Essa foi a terceira participação do atleta nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul

“Essa edição foi bem diferente das outras, porque aconteceu depois da pandemia. É como se estivéssemos competindo pela primeira vez”, conta o judoca. “Estou muito feliz, a vitória demonstra que vale a pena treinar todos os dias. É tudo muito gratificante”.