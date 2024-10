Padroeira do Brasil: cultura, fé e devoção são celebrados em semana dedicada a Nossa Senhora Aparecida

Festividades terão eventos principais celebrados no dia 12 e vão até o domingo (13)

Fiéis de Campo Grande e até de outras partes de Mato Grosso do Sul se uniram para a realização da 42º Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição Aparecida, uma celebração de devoção em prol da padroeira do Brasil e da protetora das crianças. O evento começou na última quinta-feira (3) e irá até o domingo, 13 de outubro, deve unir cultura e fé, com eventos principais no dia 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora.

Para o coordenador de paroquial de Pastorais, Anderson Kaetsu Miyajima de Almeida, a festa também é uma celebração para relembrar todas as mãos que, com devoção e amor, já serviram a paróquia.

“São 42 anos de história, e a cada ano, o sabor dessa festa se renova com a mesma fé e alegria. As novenas da padroeira não são apenas momentos de oração, mas verdadeiros encontros com milagres, bênçãos, lágrimas de perdão e unidade entre os fiéis”.

Também devoto, ele argumenta que somente quem já viveu a festa, sabe a profundidade do momento. “É difícil traduzir em palavras o que se sente. Nossa Senhora, com seu olhar de mãe, tem guiado essa caminhada, e a cada festa, somos testemunhas de Sua intercessão. Que este ano, mais uma vez, possamos nos unir em fé e gratidão, confiando nossas preces àquela que sempre nos acolhe em seus braços”.

Programação

Na Festa Social, já se apresentaram Arthur Carvalho, Henrique Souza e Guga Borba. Nesta segunda-feira (07), será a vez de Olavo Netto, a partir das 20h30. Além disso, haverá variedade gastronômica, ao maior estilo ‘quermesse’, para atrair toda a população. No dia 13, haverá o Churrasco da Padroeira, das 11h30 às 14h, por R$ 60,00.

“Este ano, o rito segue a tradição. No dia 12, começaremos com a recitação do terço às 6h, seguida pela Santa Missa às 8h. Às 11h, teremos a Missa das Crianças, e às 16h, Nossa Senhora será conduzida pelo Corpo de Bombeiros em procissão pelas ruas de Campo Grande, com o apoio das confrarias de carros antigos e motociclistas. Às 19h, encerraremos com a Santa Missa presidida pelo Arcebispo Dom Dimas Lara Barbosa”, explicou Almeida.

Envolvimento

Um dos pontos de destaque nas festas religiosas é a participação de toda a comunidade, em prol tanto da fé quanto da oportunidade de reunir a família e os amigos em um evento organizado e bonito. Almeida acredita que a participação popular é fundamental para a Festa da Padroeira, que envolve pessoas de todas as idades.

“Muitos fiéis se envolvem para expressar sua gratidão e pedir bênçãos, e é comovente ver a fé e os milagres se manifestarem de maneira tão viva. Na organização, temos equipes dedicadas tanto na parte religiosa quanto na social, compostas por pessoas de todas as idades. Famílias inteiras, idosos, jovens e até crianças se mobilizam, cada um assumindo seu papel com muito amor. Este ano, inclusive, as crianças participarão de uma ação missionária com seus pais, fortalecendo ainda mais o espírito de comunidade e serviço”, reforçou.

Ele ainda enfatizou que é claro o impacto econômico que a festa traz para a região, fortalecendo o comércio local, artesãos, e economia criativa, pois há oportunidade de exporem suas artes e talentos durante o evento.

“Na programação cultural, também valorizamos os cantores regionais, que encontram um palco para mostrar sua música e dons. Esse é um dos grandes impactos que a Festa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida proporciona: não só renova a fé, mas também impulsiona a economia local, trazendo benefícios para toda a comunidade”.

O dinheiro arrecadado será revertido em prol da paróquia e da comunidade. No ano passado, a organização conseguiu investir em energia solar para a matriz, que enfrentava altos custos de energia elétrica, mas que, agora, investe em energia limpa e sustável. Com o evento desse ano, a meta é adquirir e instalar ares-condicionados na igreja matriz.

“Além da festa da padroeira, nosso centro pastoral é muito movimentado, com diversas pastorais, a catequese e grupos de jovens realizando eventos constantemente. Os recursos arrecadados também são direcionados não só para a matriz, mas para as outras comunidades da paróquia. Vale lembrar que, quando necessário, também destinamos parte do valor para auxiliar os Vicentinos, que desempenham um papel crucial no atendimento às famílias carentes da região”.

Os pequenos

Além de Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida também é padroeira das crianças. Entretanto, as datas não tem relação uma com a outra, mas, devido da devoção dos brasileiros, inclusive das mães, a santa está ligada aos pequenos, inclusive nas comemorações.

“Onde há crianças, há sempre alegria, festa, jujuba, gritos e correria!kkkkk. Na nossa paróquia, a Catequese Infantil, a Escolinha de Jesus e a Infância e Adolescência Missionária estão preparando uma linda celebração para o dia 12. Além disso, teremos ações missionárias em família, envolvendo todos nesse momento especial, como coroação, teatro, danças e alegria”, finaliza o coordenador.

Confira a programação completa

Festa social

– 07/10: Olavo Netto;

– 08/10: William e Thiago;

– 09/10: Banda Salux;

– 10/10: Trio Sampri;

– 11/10: Fábio e Junior;

– 12/10: Vox Sacra;

– 13/10: Arthur Carvalho.

Programação Religiosa: Tema – Peregrinando com Maria, alimentando a esperança e fortalecendo a fé

07/10:

“Maria, mãe da esperança e mãe da igreja” – Padre Kalzely Barbosa

Gesto Concreto: trazer um pacote de café

08/10:

“Maria, mãe da esperança e Rainha do Céu” – Padre Matheus Henrique Teixeira

Gesto Concreto: trazer um pacote de biscoito doce ou salgado

09/10:

“Maria, mãe da esperança e modelo de fé” – Dom Vitório Pavanello

Gesto Concreto: trazer bandeja de ovos

10/10:

“Maria, mãe da esperança e porta do céu” – Padre Davi de Jesus

Gesto Concreto: trazer 1k de farinha de trigo

11/10:

“Maria, mãe da esperança e estrela da evangelização” – Padre Cleber Rosa

Gesto Concreto: trazer leite

12/10:

Missas: 08h – 11h – 19h

Carreata – 16h – Com benção dos carros no final no pátio da paróquia

Por Carolina Rampi

