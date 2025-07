Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 36 milhões nesta quarta-feira (24)

Nesta quarta-feira (24), a Mega-Sena realiza o sorteio do concurso 2.892, com prêmio estimado em R$ 36 milhões para quem acertar as seis dezenas. A extração acontece às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, situado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O evento será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também pela página das Loterias Caixa no Facebook, permitindo que os apostadores acompanhem o sorteio em tempo real.

Quem quiser concorrer ao prêmio tem até as 19h (horário de Brasília) para fazer a aposta, seja presencialmente em uma casa lotérica credenciada ou de forma online, pelo site ou aplicativo da Caixa.

O valor da aposta simples, com seis números escolhidos, é de R$ 6.

Com informações da Agência Brasil