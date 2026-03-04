Lenilde Ramos apresenta noite de raízes e rock autoral na Capital no próximo sábado (14)

Musicista e compositora sul-mato-grossense mistura ritmos de raiz e sonoridades contemporâneas em apresentação única no sábado

A musicista e compositora Lenilde Ramos, referência na cena cultural de Mato Grosso do Sul, apresenta em Campo Grande uma noite dedicada às raízes da música regional e ao rock autoral. O evento acontece no dia 14 de março, às 21h, com a presença da dupla Vozmecê no Ateliê Ramona Rodrigues, com ingressos limitados à venda.

Reconhecida pelo trabalho de valorização da cultura sul-mato-grossense e pelo engajamento em projetos culturais, Lenilde promete uma performance que une tradição e contemporaneidade, explorando ritmos locais com influências modernas. A noite contará ainda com projeções visuais assinadas por Humberto Espíndola, criando uma experiência imersiva para o público.

A organização alerta que os lugares são restritos, reforçando a necessidade de reserva antecipada. Informações e ingressos podem ser obtidos pelo telefone (67) 99903-3550, garantindo a participação em um encontro que celebra a música, cultura e identidade regional.

Repertório

Para a reportagem, a musicista, compositora e ativista cultural de MS, Lenilde Ramos constrói sua obra a partir de uma visão contemporânea da realidade. Jornalista de formação, ela utiliza a música e a literatura como ferramentas de reflexão, abordando temas atuais, conflitos globais e questões do cotidiano.

“Minhas composições falam do hoje. Mesmo quando canto sobre amor, trago uma abordagem contemporânea. O ritmo geralmente surge antes da melodia, e adoro trabalhar com baixo, bateria e percussão”, conta Lenilde.

Seu trabalho mescla ritmos de raiz com influências do rock, valorizando a interação com o público e priorizando a autenticidade das apresentações.

“Ao montar um repertório, penso no público, porque quanto mais interação, mais verdadeira e divertida fica a apresentação. Gosto de dialogar, compartilhar emoções e provocar reflexões, sempre com músicas de raiz e rock,” completa.

Influências e referências

Lenilde Ramos constrói suas apresentações a partir de uma fusão entre as tradições musicais do Mato Grosso do Sul e influências de outras regiões e estilos. Sua formação combina os ritmos locais, como polca e chamamé, com elementos nordestinos herdados do pai, incluindo maracatu, xote, baião e forró, além de referências clássicas de compositores como Debussy, Ravel e Erik Satie.

“Minha música é uma fusão de influências. Trago as raízes da minha terra com a polca e o chamamé, junto com ritmos nordestinos que aprendi com meu pai, como maracatu, xote e baião. A escola de música me apresentou aos clássicos, e isso também faz parte do meu repertório”.

Essa mistura, segundo a musicista, reflete tanto suas raízes quanto a diversidade cultural que caracteriza a arte sul-mato-grossense. “No fim, meu trabalho mostra como a arte do Mato Grosso do Sul é resultado de uma boa mistura de referências e experiências”, explica Lenilde.

Valorização da cultura

Lenilde articula sua atuação como musicista e ativista cultural para reforçar a identidade e a valorização da cultura do Estado. Seu trabalho prioriza a interação com o público, mas também carrega a história e as raízes da região, mostrando de onde vem e como foi moldada artisticamente.

“Tudo o que faço carrega minha identidade cultural. Quero que quem me escuta saiba de onde venho e conheça minha terra. Minha literatura também segue esse caminho: conto histórias e personagens do Mato Grosso do Sul”, detalha.

Ao se apresentar em eventos locais ou fora do Estado inclusive no exterior, como em janeiro na Itália, ela leva consigo a cultura sul-mato-grossense, seja por meio da música ou da literatura.

“Recentemente lancei ‘Margarida – Retratos Culturais de MS’, em homenagem aos 50 anos da música Trem do Pantanal, de Paulo Simões e Geraldo Roca. Tenho muito orgulho de ser de Mato Grosso do Sul e de compartilhar essa cultura,” afirma Lenilde.

Público

Lenilde Ramos acredita que a verdadeira essência de uma apresentação está na conexão entre artista e público. Para ela, tocar e cantar vai além da execução musical: é uma oportunidade de provocar reflexões, despertar emoções e oferecer novas perspectivas.

Cada show, seja para crianças, jovens, adultos ou plateias do campo e da cidade, é encarado como um diálogo, em que a energia do palco se mistura à resposta do público, tornando a experiência única e viva.

“Um show não pode ser apenas música; precisa trazer algo que valha a pena, fazer o público pensar e se divertir ao mesmo tempo. Quero que cada pessoa saia com uma nova ideia, uma emoção renovada ou um ponto de vista para analisar. Receber o feedback do público é o que dá adrenalina e sentido a cada apresentação,” finaliza Lenilde.

Lenilde Ramos fará uma participação especial na despedida da dupla Vozmecê, que se apresenta pela última vez em Campo Grande na sexta-feira (13) antes de seguir a carreira em São Paulo. No sábado, a colaboração se inverte: a dupla subirá ao palco do show de Lenilde, em uma troca musical que promete celebrar talento e amizade entre os artistas.

Serviço: O evento acontece no dia 14 de março, às 21h, no Ateliê Ramona Rodrigues, localizado na Rua 14 de Julho, 1431, casa 03, no Centro de Campo Grande. Informações e reservas de ingressos (R$70) podem ser obtidas pelo telefone (67) 99903-3550 – Ramona.

Amanda Ferreira