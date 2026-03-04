Projeto marca os quatro anos da sede com quatro espetáculos que refletem a trajetória do grupo e celebram o Dia Internacional do Teatro

Março será marcado por uma programação especial dedicada às artes cênicas em Campo Grande. O grupo Fulano di Tal realiza a temporada “4×4”, iniciativa que comemora quatro anos de atividades em sede própria, integra as celebrações do Dia Mundial do Teatro, lembrado em 27 de março. A proposta reúne espetáculos do repertório e reforça o compromisso com o acesso gratuito à cultura.

Instalado na região central da cidade, o espaço mantido pelo grupo consolidou-se como alternativa independente em um cenário desafiador para o setor cultural. Com plateia intimista e estrutura voltada à experimentação artística, o local abriga processos de criação, formação de elenco, oficinas e apresentações abertas ao público, além de receber produções convidadas ao longo do ano.

A sede foi estruturada a partir da adaptação de um antigo imóvel comercial, transformado em sala de espetáculos de pequeno porte. Desde então, tornou-se ponto de encontro entre artistas e comunidade, mantendo programação contínua mesmo em períodos de instabilidade no segmento cultural. A temporada comemorativa sintetiza essa trajetória ao propor quatro montagens distribuídas ao longo do mês, fortalecendo a circulação de público e celebrando a permanência do teatro como atividade ativa na cidade.

Programação

A temporada especial “4×4” será distribuída ao longo de março, com apresentações sempre gratuitas e realizadas na sede do grupo, na região central de Campo Grande. A abertura ocorre nos dias 6, 7 e 8, com o espetáculo “A Fabulosa História do Guri-Árvore”, apresentado às 20h na sexta e no sábado, e às 18h no domingo, com classificação livre.

Na semana seguinte, entre os dias 13 e 15, entra em cartaz “O Bem-Amado”, também às 20h na sexta e no sábado e às 18h no domingo, indicado para público a partir de 14 anos. Já no dia 20, às 19h, a montagem “Petúnia” será apresentada em sessão especial no Sesc, com entrada gratuita e classificação de 12 anos, mediante reserva prévia pela plataforma Sympla da instituição.

A obra retorna à sede do grupo nos dias 21 e 22 de março, com sessões às 20h no sábado e às 18h no domingo, mantendo a mesma classificação indicativa. Encerrando a programação, o espetáculo “Seco” marca sua reestreia nos dias 27, 28 e 29, com apresentações às 20h na sexta e no sábado e às 18h no domingo, voltado ao público maior de 18 anos. As reservas para as sessões realizadas na sede podem ser feitas pelo telefone (67) 98129-7263.

Espetáculos

Para o Jornal O Estado, o diretor e produtor do grupo, Marcelo Leite, explicou que a seleção das obras partiu da trajetória construída ao longo dos anos e do momento atual da companhia. Segundo ele, a proposta equilibra montagens que marcaram a história do coletivo e criações mais recentes.

Entre os destaques, “Guri-Árvore” retorna após uma circulação nacional pelo Sesc Palco Giratório, com 34 apresentações em 18 estados. Já “O Bem-Amado”, em cartaz desde 2019, mantém atualidade ao abordar a política brasileira. “Petúnia”, a produção mais recente, estreou em dezembro com circulação pelo interior, enquanto “Seco”, presente no repertório desde 2020, ganhará nova concepção estética e ajustes na direção de movimentos.

“A gente pensou essa programação como um retrato do que fomos e do que estamos nos tornando. ‘Guri-Árvore’ volta fortalecido depois de cruzar o país; ‘O Bem-Amado’ porque dialoga diretamente com o Brasil de hoje; ‘Petúnia’ ainda está nascendo e encontrando o público; e ‘Seco’ passa por transformações que renovam o espetáculo. É uma celebração da nossa caminhada e também um passo adiante”.

Quatro anos de casa

O formato “4×4” ultrapassa a ideia de aniversário e assume um significado simbólico dentro da própria trajetória artística. Embora a companhia se aproxime de 23 anos de atuação, a celebração atual está concentrada nos quatro anos de funcionamento da sede própria, espaço que se consolidou como ponto de criação, ensaio, montagem e circulação de espetáculos, além de núcleo de formação teatral para diferentes faixas etárias e níveis de experiência.

“O 4×4 nasce desse recorte: quatro anos da nossa casa, quatro espetáculos que representam o que produzimos hoje. É uma forma de marcar esse ciclo e reafirmar o compromisso de manter o teatro vivo, tanto na criação quanto na formação. E março ainda traz o Dia Internacional do Teatro, no dia 27, o que torna tudo ainda mais simbólico. Temos muitos motivos para celebrar”, afirma Marcelo.

Para o grupo, a expectativa é que a temporada comemorativa seja percebida como um convite à permanência e ao fortalecimento da cena local. Mais do que assistir aos espetáculos, a ideia é que o público se reconheça como parte fundamental da continuidade do espaço, cuja manutenção depende da presença ativa da comunidade.

“Queremos que as pessoas celebrem junto com a gente e entendam que ocupar o teatro é uma forma de garantir que ele continue existindo. Dentro do próprio 4×4, vamos reestrear ‘Seco’, que passa por ajustes de direção e renovação visual por meio do projeto aprovado no FOMTEATRO 2024. Também teremos a circulação de ‘Guri-Árvore’ por cinco bairros da Capital. E o semestre ainda reserva outras apresentações e novidades que em breve divulgaremos nas nossas redes”, finaliza.

Serviço: A entrada é gratuita, com vagas limitadas. As reservas devem ser feitas antecipadamente pelo telefone (67) 98129-7263. Outras informações e atualizações sobre a programação estão disponíveis no Instagram oficial do grupo, @fulanodital.

Amanda Ferreira