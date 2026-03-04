17º Festival do Peixe reúne oficinas e show com Guilherme & Santiago

Evento será realizado na Feira Central de Campo Grande com entrada gratuita

A dupla sertaneja Guilherme & Santiago será uma das principais atrações do 17º Festival do Peixe, que ocorre na Feira Central de Campo Grande. O show está marcado para quarta-feira, 1º de abril, a partir das 20h, com entrada gratuita para o público.

Com mais de 30 anos de carreira, os irmãos conquistaram fãs com sucessos do sertanejo romântico, como “E Daí?”, “Jogado na Rua” e “Meia-Noite e Meia”. A apresentação faz parte da programação cultural do festival, que combina música, gastronomia e atividades voltadas à valorização da tradição regional.

O Festival do Peixe já se consolidou no calendário cultural da Capital, atraindo milhares de visitantes todos os anos à Feira Central. O evento destaca pratos à base de peixe e a culinária típica da região, movimentando comerciantes e fortalecendo o setor gastronômico local.

O que é a festa do peixe?

Além do show, o festival oferece uma série de atividades, como oficinas, degustações e apresentações culturais, que reforçam o caráter familiar e de celebração da cultura sul-mato-grossense. O evento também é uma oportunidade para moradores e turistas conhecerem mais sobre a tradição e os sabores da região.

A organização recomenda que o público chegue com antecedência para garantir lugar próximo ao palco e aproveitar a programação cultural, que inclui música, gastronomia e atividades voltadas à valorização da tradição regional.

A organização orienta que o público chegue com antecedência para garantir um bom lugar próximo ao palco. O espaço é aberto e a entrada gratuita, permitindo que toda a população participe da festa.

Serviço: A entrada para o show de Guilherme & Santiago no 17º Festival do Peixe é gratuita e aberta ao público. O evento acontece no dia 1º de abril, quarta-feira, a partir das 20h, na Feira Central de Campo Grande.