Lançamento do Carnaval de Campo Grande 2024 anima Armazém Cultural

Neste sábado (02), o Armazém Cultural será palco do lançamento oficial do Carnaval de Campo Grande 2024. O evento, que também celebra o dia municipal e nacional do samba, é realizado pela Liga das Escolas de Samba e conta com o apoio da Prefeitura de Campo Grande por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

“Com alegria celebraremos este lançamento. Em 2023 o Carnaval de Campo Grande, foi recorde de público e o mais seguro de todos os tempos. Temos certeza de que a festa em 2024 será ainda mais bonita, tanto o carnaval dos blocos, que acontece nas ruas, quanto o desfile das escolas de samba, que reúne todos os anos os apaixonados por essa data”, afirmou Mara Bethânia Gurgel, secretária municipal de Cultura e Turismo.

O lançamento do Carnaval contará com a participação das escolas de samba da capital, que apresentarão seus sambas-enredos. As baterias e suas rainhas, casais de mestre-sala e porta-bandeira, passistas, musas e príncipes e demais componentes das alas, marcam presença para abrilhantar a festa. Na ocasião, também será anunciada a Corte de Momo, composta pelo Rei Momo, Rainha e Princesa do Carnaval, que reinarão até a quarta-feira de cinzas, no dia 14 de fevereiro de 2024.

O evento tem entrada gratuita e além das apresentações carnavalescas, contará com apresentação cultural do cantor Gideão Dias e do grupo Pagodiô.

Leia mais: Governo do Estado anuncia repasse de R$ 1,2 milhão para o Carnaval 2024

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.