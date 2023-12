Armados, bandidos invadem joalheria e levam R$ 670 mil

Três bandidos armados invadiram uma joalheria, no shopping Norte Sul Plaza, na noite dessa quinta-feira (30), em Campo Grande. A Derf (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos) investiga o caso e avalia um prejuízo de R$ 670 mil em joias e dinheiro.

O circuito de segurança da loja filmou toda a ação dos suspeitos. Nas imagens, primeiro, um entra se passa por cliente, logo em seguida dois comparsas, um usando máscara facial, anuncia o assalto.

Dois minutos foram suficiente para os bandidos furtarem joias e dinheiro. Depois do assalto, os criminosos abandonaram o veículo na Vila Nhanhá. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil acompanhada da perícia esteve no estabelecimento comercial.

‘Gold Miner’

Cabe lembrar que a Polícia Civil trabalha para encontrar os suspeitos. Na última quinta-feira (30), a Polícia Civil deflagrou a Operação “Gold Miner”, visando o cumprimento de mandados de busca e apreensão em residências e estabelecimentos comerciais de indivíduos que adquiriram joias furtadas.

Durante as investigações, a polícia descobriu que uma funcionaria roubou R$ 1 milhão em joias, em Campo Grande. Após roubar, ela vendeu as joias para terceiros que as revendiam, na região central.