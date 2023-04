Alunos da Associação Juliano Varela vão trabalhar no TCE-MS

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul conta com 3 novos colaboradores, alunos da Associação Juliano Varela. Eles foram apresentados pelo presidente da Corte de Contas, conselheiro Jerson Domingos, durante a sessão do Tribunal Pleno desta quarta-feira, 19 de abril.

A parceria entre o TCE-MS e a Associação Juliano Varela surgiu da iniciativa do presidente Jerson Domingos que sempre teve uma preocupação muito grande com a inclusão. “Estamos recebendo 3 colaboradores que queremos adotar como filhos. Eles vêm ofertar um serviço de qualidade, tenho certeza da capacidade dos três. E eles vão alegrar o coração de cada um dos servidores do nosso Tribunal”, afirmou o presidente.

O conselheiro Jerson Domingos também agradeceu a parceria e confiança da Associação Juliano Varela. “Hoje é um dia bastante importante. Quero deixar registrado meu agradecimento e minha admiração por essa escola fantástica que merece todo o reconhecimento da nossa sociedade”.

A coordenadora de mercado de trabalho da Associação Juliano Varela, Eluzia Alves dos Santos, ressaltou a importância dessa oportunidade. “É maravilhosa, uma chance tanto para eles como para a sociedade de ter esse contato, estar presenciando e vivenciando o quanto eles têm potencial para desenvolver as funções dentro de uma empresa ou um órgão como o Tribunal de Contas”. Os 3 novos colaboradores terão as funções e setores de atuação definidos pela Secretaria de Gestão de Pessoas da Corte de Contas.

Associação Juliano Varela

A Associação Juliano Varela foi criada em 28 de janeiro de 1994 com o objetivo de promover programas para o pleno desenvolvimento das pessoas com síndrome de down, espectro autista e microcefalia, por meio de atendimento médico, ações de inclusão social e educacionais.

É uma instituição sem fins lucrativos, mantida com recursos de convênios de repasses financeiros com o poder público, além de doações de pessoas físicas e jurídicas.

A Juliano Varela oferece atendimento domiciliar, terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e assistência social.

A diretoria da Associação é formada por pais e amigos das pessoas com down, seguindo os preceitos das sócias fundadoras.

