Audiência discute políticas públicas para as comunidades indígenas

A Câmara Municipal de Campo Grande realiza, no dia 15 de maio, audiência pública para discutir políticas públicas para as comunidades indígenas de Campo Grande.

O debate foi convocado pela Comissão Permanente de Meio Ambiente da Câmara Municipal, composta pelos vereadores Zé da Farmácia (presidente), Silvio Pitu (vice), Dr. Jamal, Betinho e Prof. André Luís.

A audiência será realizada no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, a partir das 9h, e terá transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube.

Proposto pelo vereador Prof. André Luís, o debate contará com a presença de diversas lideranças indígenas, representantes de órgãos públicos e autoridades no assunto.

