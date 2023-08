Encontro de música classica terá mais de 200 artistas

Com a apresentação de 200 artistas, entre orquestras, coros, solistas de diversas regiões do Brasil e variadas formações camerísticas entre 14 e 18 de agosto, o Teatro Glauce Rocha recebe a 16ª edição do Encontro com a Música Clássica. O evento é realizado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura e da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, em parceria com a UFMS.

O diretor executivo do Encontro Jardel Tartari ressalta que, sem as parcerias, não seria possível realizar o evento. “O festival tem três pilares. O primeiro é a Orquestra Sinfônica de Campo Grand, ligada à Prefeitura, e que é a base de todo o evento. A UFMS com apoio na cedência do espaço e da logística, pois auxilia com passagens e hospedagem, além da programação que contempla grupos artísticos da Instituição. E o Governo do Estado que aporta recursos para os artistas que vêm participar do Encontro”, explica Jardel.

O repertório apresentado nos cinco dias de concertos contemplará compositores tradicionais como Beethoven, Ernest Mahle, Villani – Cortês, árias de óperas famosas (O Barbeiro de Sevilha, Carmem, A Flauta Mágica) até obras de música tradicional japonesa, de diversas regiões do Brasil e ainda trilhas sonoras de jogos de videogames. As apresentações começam sempre às 20h, no Teatro Glauce Rocha, localizado na Cidade Universitária. O Encontro conta também com a direção artística do maestro Eduardo Martinelli.

De acordo com Marcelo, o Encontro e o Movimento Concerto têm mais ou menos a mesma idade. “Ao longo do tempo, os dois programas têm caminhado juntos, são dois eventos importantíssimos para a cultura do Estado, para a democratização dos nossos bens culturais. E mostram sobretudo esse enorme potencial da música clássica em MS. Os concertos são lotados, as pessoas gostam muito. Destaco neste ano a presença do Renato Borgheti. É muito importante tê-lo aqui na UFMS”, destaca.

“O Encontro também promove um importante intercâmbio entre artistas renomados e ações de formação cultural”, reforça o diretor. Além das ações de difusão da produção musical o Festival preza pela inclusão de projetos sociais. Programas educacionais voltados à música, de diversas instituições, como a Orquestra Indígena, Coral Fundação Ueze Zahran, Orquestra Sesc Lageado, Orquestra Filarmônica Jovem do MS e Orquestra de Violoncelos do MS se apresentarão juntamente com a Orquestra Sinfônica Municipal de Campo Grande. O evento também promoverá a arrecadação de alimentos não perecíveis para estas instituições.

