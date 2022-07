Kristen Stewart e Adam Sandler aparecem nas indicações de filmes desta semana

Perto do final de semana, o Estado Online preparou duas dicas de filmes populares que valem a pena conferir nas plataformas de streaming da Netflix e da Amazon Prime. Os escolhidos foram A Branca de Neve e o Caçador e Arremessando Alto.

O Prime Vídeo na opinião do repórter tem pouca variação de filmes, levando a escolher A Branca de Neve e o Caçador como uma boa opção. O filme de 2012 com aproximadamente 2h de exibição exibe o mundo encantado da princesa interpretada por Kristen Stewart.

Mesmo com falta de carisma exposta pela branca de neve, o filme fica melhor quando entra os 7 anões que ajudam a princesa e o caçador interpertado por Chris Hemsworth, quem ajuda a branca de neve a escapar da rainha.

Com uma ambientação incrível, o filme dá emoção, tem uma narrativa boa e diálogos interessantes, sem contar com alguns efeitos especiais que se sustentam até os dias atuais. O filme também está disponível na Netflix.

Falando em Netflix, o filme Arremessando Alto é uma obra cinematográfica produzida pela plataforma que escolhe o popular Adan Sandler, mas dessa vez não para um filme de comédia.

Essa dica é para quem simpatiza com esportes. Segundo a sinopse do filme, um olheiro de basquete azarado encontra um jogador com um grande potencial e se esforça para mostrar ao mundo que os dois merecem chegar à NBA. Confira outras indicações pelo link.