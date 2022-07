1° dia da Festa Junina de Dourados conta com público de 10 mil pessoas

A 43º Festa Junina de Dourados, município que fica a 228 quilômetros de Campo Grande, iniciou ontem (30) no Centro de Convenções, e contou com aproximadamente 10 mil pessoas no local. A expectativa é que hoje (1º), ainda mais pessoas prestigiem a festividade.

Para a segurança do público, a GMD (Guarda Municipal de Dourados) esteve presente com 35 agentes e 7 viaturas que fizeram patrulhamento dentro da festa, no estacionamento e ruas aos arredores para evitar qualquer tipo de crime. A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) também esteve presente organizando o trânsito e realizando ações preventivas com o apoio do Detran (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).

“Foi uma noite bem tranquila, sem ocorrências. Muitos pais levaram seus filhos para brincar, ver as atrações e se divertir. Nossa equipe fez rondas a pé dentro do local e não tivemos nenhum problema. O trânsito também estava bem organizado. Podem vir sem medo para a nossa Festa”, comentou Sérgio Mondadori, Diretor de Operações da GMD.

Na programação de hoje (1°), acontece o aguardado show do cantor Almir Sater, às 21h30. Antes, porém, tem música e apresentação das quadrilhas. Às 20h sobe ao palco a dupla Vilela e Marco Aurélio e o show de encerramento fica por conta do grupo Forrodiando.

