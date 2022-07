Homem na cadeira de rodas morre atropelado por ônibus que estava a mãe da vítima

Um catador de reciclagens, Raimundo Nonato, 40, morreu na tarde desta sexta-feira (1), após ter sido atropelado por um ônibus no cruzamento entre a rua Edmundo de Almeida com a rua Elenir do Amaral, região do bairro Jardim Zé Pereira, em Campo Grande.

Segundo informações colhidas no local, a mãe da vítima, de 73 anos, estava no transporte coletivo da linha 406 e desceu desesperada após perceber que a vítima se tratava de seu filho. Ela passou mal e foi encaminhada para a unidade médica mais próxima.

No local, duas ambulâncias da Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram mobilizadas para socorrer a vítima, que não resistiu e morreu a caminho da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Almeida. Raimundo estava com a perna quebrada e se locomovia em uma cadeira de rodas.

A Delegada adjunta Franciele Candotti, do 7 DP (Departamento de Polícia) da Capital, esteve no local com sua equipe colhendo as informações do acidente. Segundo ela, imagens de câmeras de segurança mostram que a vítima se jogou na frente do ônibus.

O trânsito neste cruzamento está bloqueado para o trabalho da perícia. Já o caso será registrado como acidente de trânsito provocado pela própria vítima. Acesse também: Bombeiros ignoram denuncia de terreno pegando fogo, segundo moradora

Com informações do repórter Willian Leite