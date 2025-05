Estrelado por Ralph Macchio, Jackie Chan e Ben Wang, longa-metragem combina kung fu e caratê em uma história que une nostalgia e renovação em uma das franquias mais amadas do cinema

Uma das franquias mais queridas do cinema está de volta às telonas: Karate Kid retorna com uma nova proposta que promete conquistar uma nova geração de fãs e, ao mesmo tempo, despertar a nostalgia daqueles que acompanharam as histórias dos lendários mestres de karatê e kung fu. Karate Kid: Lendas estreia hoje em todos os cinemas do Brasil, incluindo sessões e horários disponíveis também nos cinemas de Mato Grosso do Sul.

Dirigido por Jonathan Entwistle e roteirizado por Rob Lieber e Anthony Tambakis, Karatê Kid: Lendas tem 1h35 de duração e reúne no elenco nomes como Ben Wang, Jackie Chan e Ralph Macchio. Com classificação indicativa para maiores de 12 anos, o longa mistura comédia, drama e artes marciais, oferecendo uma nova perspectiva para a clássica franquia.

Em Karatê Kid: Lendas, a história se passa dois anos após os eventos finais da série Cobra Kai. Acompanhamos Li Fong (Ben Wang), um jovem prodígio do kung fu que, após uma tragédia familiar, se muda com a mãe de Pequim para recomeçar a vida em Nova York. Enfrentando o luto e as dificuldades de adaptação a uma nova cultura,Li tenta encontrar seu lugar na nova escola, mas, apesar de evitar conflitos, os problemas parecem sempre cruzar seu caminho.

Quando um colega de classe precisa de sua ajuda, Li acaba chamando a atenção de um campeão local de karatê, dando início a uma rivalidade que o leva a disputar a competição mais prestigiada do país. Suas habilidades, no entanto, não são suficientes, e seu mestre, o experiente Sr. Han (Jackie Chan), recorre ao lendário Daniel LaRusso (Ralph Macchio) para preparar o jovem lutador.

Sob a orientação de duas lendas das artes marciais, Li Fong embarca em uma narrativa de autoconhecimento, disciplina e superação, aprendendo a unir diferentes estilos de luta para encarar o desafio mais importante de sua vida.

Produção

O filme foi anunciado em 2022 pela Sony Pictures como “o retorno da franquia original Karatê Kid” e, desde então, passou a gerar grandes expectativas entre os fãs. Em 2023, foi confirmado que Jackie Chan e Ralph Macchio reprisariam seus papéis clássicos como Sr. Han e Daniel LaRusso. A produção do longa iniciou na primavera de 2024, e o trailer oficial foi lançado em dezembro do mesmo ano, aumentando ainda mais a expectativa para essa nova fase da franquia.

A nova produção não aposta apenas na nostalgia dos filmes clássicos, Karate Kid: Lendas também se volta para o público mais jovem ao apresentar Li Fong,o novo protagonista. Ao unir o karatê e o kung fu, o longa promove o encontro entre diferentes estilos de luta e, ao mesmo tempo, destaca elementos culturais tanto do Oriente quanto do Ocidente, visando a mensagem de integração, respeito e aprendizado mútuo. O filme conta também com drama, humor, amizade, respeito e todo o repertório proporcionado pela franquia Karatê Kid.

A franquia original Karate Kid é composta por quatro filmes, iniciando com o clássico Karate Kid (1984), seguido por Karate Kid II (1986), Karate Kid III (1989) e The Next Karate Kid (1994). Em 2010, a história ganhou uma nova versão com Jackie Chan e Jaden Smith nos papéis principais, desta vez com foco no kung fu e novos personagens. Já em 2018, a saga foi revitalizada com a série Cobra Kai, produzida pela Netflix, que trouxe de volta Ralph Macchio e William Zabka, agora interpretando Daniel LaRusso e Johnny Lawrence na vida adulta, em uma continuação direta dos eventos dos filmes originais.

Crítica Especializada

O filme já foi exibido para a imprensa especializada e começou a receber as primeiras avaliações de críticos e jornalistas de entretenimento. O site brasileiro Omelete aprovou a produção, destacando seu potencial para atrair um novo público ao mesmo tempo, em que homenageia personagens e temas clássicos da franquia. Em sua análise, o portal elogia a combinação de kung fu, karatê, amizade, drama e família, elementos que, segundo eles, tornam o longa uma experiência completa.

“Assim como Karate Kid: Lendas promete ser uma festa cinematográfica imperdível nos cinemas, o novo longa chega para colocar os amantes da franquia e das artes marciais em êxtase”, afirma o site.

O site Moviecom, especializado em entretenimento, também elogiou o filme, destacando o carisma do protagonista Li Fong, que promete cativar tanto o novo público quanto os fãs mais antigos da franquia. A crítica ainda ressalta haver muitas surpresas reservadas para os admiradores de longa data, com destaque especial para a trilha sonora: ela revisita temas clássicos da saga em novos arranjos emocionantes.

O site internacional ODEON também destacou Karatê Kid: Lendas, apontando que, apesar das expectativas, “ninguém esperava realmente por esse novo capítulo da franquia”. A crítica ressalta que o filme consegue agradar a todos os públicos, desde os fãs veteranos dos anos 80, passando pelos que conheceram a história através do reboot de 2010, até os mais jovens que acompanharam Cobra Kai. O site afirma em sua crítica que o resultado do filme é ação intensa que mistura karatê, kung fu e confrontos que vão dos dojos às ruas, entregando a entrada mais feroz da franquia até agora.

O filme está em cartaz em todas as redes de cinema de Mato Grosso do Sul, com sessões disponíveis em versões legendadas e dubladas, em diversos horários.

Amanda Ferreira