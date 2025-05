Homem é preso com 166 quilos de maconha na MS-379

A Polícia Militar prendeu, na tarde de quarta-feira (7), um homem de 46 anos transportando grande quantidade de droga pela MS-379, entre os municípios de Laguna Carapã e Dourados. Damião Bonzano de Barros, morador de Dourados, foi flagrado com 166 quilos de maconha escondidos no carro que dirigia.

Durante uma abordagem de rotina, os policiais encontraram cinco fardos do entorpecente no interior de um Renault preto, com placas de Amambai. O veículo, completamente carregado, estava a caminho de Dourados.

Segundo informações do dite Dourados News, ao ser interrogado, o suspeito relatou que havia sido contratado por um homem identificado apenas como “Ramirez”, que prometeu o pagamento de R$ 5 mil pelo transporte da droga. Damião disse ainda que pegou a carga em uma região próxima à fronteira e que seu destino final seria uma residência localizada no bairro Canaã IV, em Dourados.

O homem foi conduzido à delegacia e autuado por tráfico de drogas. A Polícia Civil assumiu o caso e investiga agora a identidade do contratante e da mulher que receberia o entorpecente, com o objetivo de desarticular a possível rede criminosa envolvida na ação.

