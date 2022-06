Abel Braga anunciou em uma matéria do programa Globo Esporte que será divulgado no próximo sábado (2), a confirmação de sua aposentadoria no futebol. Segundo Abel Braga, ele pretende não ficar longe do futebol, definindo novo cargo: Quer ser coordenador técnico.

“ Não quero ser executivo, não quero ser diretor técnico, quero ser coordenador técnico. Não quero fazer negociações, por exemplo. Há uma diferença muito grande entre as funções. Eu posso colocar em prática tudo que aprendi. Quero dar respaldo para o técnico, para a comissão técnica e para os jogadores”, diz Abel Braga na matéria gravada pelo Globo Esporte.

Abel Braga completa 70 anos em setembro. Segundo o ex- técnico, o calendário brasileiro o desgastou mentalmente. “Todo mundo reclama do número de jogos, que é muito grande. Não só o corpo, o mental também. Mas eu não estava aguentando mais esse número de viagens”, disse para a reportagem.

Hoje, com 69 anos, Abel começou a sua carreira como treinador em 1985 pelo Goytacaz (RJ) e passou por diversas equipes do futebol brasileiro e internacional, com passagens por Portugal, França, Emirados Árabes e Suíça. Em seu currículo, Abel tem duas Libertadores, Mundial de Clubes, Copa Sul-Americana e duas edições de Campeonato Brasileiro, entre outros títulos.