Lançamento póstumo celebra legado de Jacir Brunetto sobre a Guerra do Contestado

No próximo dia 10 de julho, às 18h30, será realizado o lançamento póstumo do livro “À sombra das araucárias – Contestado: a guerra camponesa no Sul do país”, no Recanto das Ervas, em Campo Grande. A data foi escolhida por marcar o aniversário do autor, Jacir Brunetto, tornando o evento não apenas uma apresentação literária, mas uma profunda homenagem à sua memória, trajetória intelectual e dedicação à pesquisa histórica. O livro é o resultado de décadas de estudo sobre um dos conflitos mais emblemáticos da história brasileira: a Guerra do Contestado.

Jacir Brunetto faleceu em setembro de 2023, aos 81 anos, quando já estava nos ajustes finais de sua obra mais ambiciosa. Seu legado agora se perpetua pelas mãos de sua filha e editora, Andréa Brunetto, que assumiu a missão de finalizar e publicar o trabalho. O livro representa o ápice de uma vida dedicada à investigação histórica, revelando, com profundidade e sensibilidade, as disputas por terra, as desapropriações e o surgimento de lideranças messiânicas que marcaram o Sul do país no início do século XX.

Além de pesquisador apaixonado, Jacir teve uma vida multifacetada: foi professor, diretor de escola, advogado, fiscal de rendas e escritor. Em 2021, publicou “Peregrinações Poéticas”, obra em que resgata suas raízes e memórias, da infância em Ibicaré (SC) até sua atuação em Rio Brilhante (MS), onde lecionou por quase duas décadas. O lançamento de “À sombra das araucárias” é, portanto, não apenas o encerramento de um ciclo, mas a continuidade de uma contribuição vital à memória histórica brasileira.

Processo de escrita

Em entrevista ao jornal O Estado, Andréa Brunetto, filha do autor, revelou a emoção e o compromisso por trás da publicação póstuma. Além de finalizar a obra, Andréa também organizou as anotações, revisou o material e cuidou dos detalhes técnicos da edição.

“Foi uma honra e uma satisfação. Meu pai terminou de escrever o livro, fruto de uma pesquisa de quase 50 anos, mas já estava em sua internação derradeira por conta do câncer e sabia que não o veria publicado. Prometi a ele que seria lançado, e cumpri essa promessa”, contou.

Para a reportagem, Andréa revelou ainda que recorda o momento em que o pai, mesmo debilitado, quis incluir memórias pessoais que explicassem sua conexão com o tema.

“Ele não digitava bem, algumas citações estavam incompletas, mas tudo estava claro em seus cadernos. Mais do que ajudar, foi uma alegria reler o livro depois de sua morte e perceber a força da história.Foi um passo essencial. O livro ficou mais forte, mais verdadeiro. E me sinto feliz por ter encorajado ele a dar esse passo como filha e como escritora”.

Conhecimento para todos

Segundo Andréa, o desejo de seu pai era claro: fazer com que mais pessoas conhecessem e compreendessem a importância histórica da Guerra do Contestado. Para ela, a publicação do livro cumpre esse papel de resgate e difusão, e será levada também a universidades e centros de pesquisa especializados no tema. A repercussão já começa a surgir.

“Meu pai sempre deu muito valor à memória e à História. Ele tinha uma memória impressionante, recitava trechos de autores clássicos, gregos e latinos, no original e manteve essa lucidez até o fim. Ele queria que mais gente soubesse dessa batalha tão marcante do país.Ontem mesmo, uma pessoa me escreveu pelo Instagram dizendo que seus avós falavam dos mortos do Contestado enterrados em sua cidade no Sul, e que quer muito ler o livro e estará no lançamento. Só isso já mostra o quanto esse livro é necessário”, relata.

A pesquisa sobre a Campanha do Contestado iniciou-se em 1978, consolidando-se ao longo dos anos como um projeto de vida. O lançamento de “À sombra das araucárias” é a concretização de um sonho que, mesmo com a partida do autor, se torna realidade. A obra oferece uma nova perspectiva sobre um dos mais complexos e fascinantes episódios da história brasileira.

A data de lançamento que coincide com o dia do aniversário de Jacir encerra simbolicamente um ciclo, o da promessa feita e cumprida, mas também marca o início de um novo capítulo na preservação da memória do autor e da história da Guerra do Contestado. Andréa destaca o envolvimento da família nesse compromisso, incluindo a contribuição da irmã, Maristela Brunetto, jornalista, que escreveu a apresentação da obra.

“O livro ainda precisa criar pernas e correr pelo Brasil. Então, finalizo dizendo, com as palavras da própria pergunta, que sim: este é o começo de um novo capítulo na preservação da memória do meu pai”.

Sobre o autor

Nascido em um povoado bucólico pertencente a Ibicaré (SC), Jacir Brunetto carregava em si a identidade de “filho de terra contestada”. Neto de imigrantes italianos, aprendeu português apenas na escola e nutria uma paixão pela poesia simbolista, sendo um ávido leitor de Cruz e Sousa, o “Dante Negro” catarinense.

Serviço: O coquetel de lançamento do livro “À sombra das araucárias – Contestado: a guerra camponesa no Sul do país”, de autoria póstuma de Jacir Brunetto, será realizado na quinta-feira, dia 10 de julho de 2025, das 18h30 às 21h30. O evento acontecerá no Recanto das Ervas, localizado na Rua 13 de Junho, nº 1592, no centro de Campo Grande (MS). A entrada é gratuita e aberta ao público.

