Reservas dão conta do recado e Flamengo bate o Coritiba em Brasília

Embalado pelas classificações na Libertadores e na Copa do Brasil, o Flamengo bateu neste sábado (16) o Coritiba por 2 a 0, pelo Brasileiro. Os gols rubro-negros na partida disputada no Mané Garricha foram de Gustavo Henrique e Diego. Com o resultado, o time subiu para a 7ª colocação, com 24 pontos.

Ante o desgaste provocado pela maratona de jogos, o técnico Dorival Jr. escalou uma equipe repleta por reservas e preservou alguns titulares incontestáveis. Ainda que o time não tenha feito um grande jogo, o Rubro-negro jogou o suficiente para bater um rival que pouco incomodou.

Com muitos titulares preservados, o Flamengo se ressentiu de conjunto em Brasília. Sem entrosamento e com o poder de criação limitado, o time achou o resultado em bolas alçadas na área.

Aos 12 minutos do primeiro tempo, Lázaro bateu escanteio e Gustavo Henrique cabeceou para abrir o placar. Aos 21 minutos do primeiro tempo, Diego aproveitou bola resvalada na área e concluiu.

O triunfo coroou a estratégia de Dorival Jr, que priorizou o descanso de suas principais peças de olho no prosseguimento da temporada.

Em um campeonato marcado por polêmicas de arbitragem, o paulista Flávio Rodrigues de Souza encerrou a partida sem distribuir um cartão sequer. Além do mais, não houve intervenção alguma do árbitro de vídeo.

Com informações da Folhapress, por LEO BURIÁ