João Bosco & Vinícius são atração confirmada da Festa Junina em MS

Evento acontece entre os dias 5 e 7 de junho e terá shows, concurso de quadrilhas, feira de artesanato e atrações para toda a família

A dupla sertaneja João Bosco & Vinícius será a principal atração da 47ª Festa Junina de Dourados, que acontece entre os dias 5 e 7 de junho no Centro de Convenções Antônio Tonnani. Promovido pela Prefeitura de Dourados, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), o evento promete reunir milhares de pessoas em uma das mais tradicionais festas populares da região sul de Mato Grosso do Sul.

Além do show nacional, a programação contará com apresentações de artistas locais e regionais, concurso de quadrilhas, atrações culturais, feira de artesanato e praça de alimentação. Outros shows ainda devem ser anunciados pela organização nos próximos dias.

Reconhecida como uma das maiores festas juninas do Estado, a celebração atrai visitantes de diversos municípios e movimenta a economia local. A estrutura está sendo preparada para oferecer segurança, conforto e entretenimento para toda a família.

O tradicional concurso de quadrilhas também integra a programação, com a participação de escolas municipais, estaduais, centros de educação infantil e grupos culturais, fortalecendo as tradições juninas e valorizando a cultura popular.

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