Concursos de quadrilhas vão distribuir R$ 33 mil em prêmios no Arraial do Banho de São João

Categorias adulta e infantil recebem inscrições entre 8 e 16 de junho; vencedores disputarão premiações de até R$ 8,5 mil em Corumbá

Com premiação total de R$ 33 mil, a Prefeitura de Corumbá abriu as inscrições para os concursos de Quadrilhas Juninas Adultas e Infantis de 2026, que integram a programação do tradicional Arraial do Banho de São João.

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas entre os dias 8 e 16 de junho, de forma presencial na Fundação da Cultura de Corumbá ou por e-mail.

O Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas, voltado para grupos de Corumbá e Ladário, será realizado no dia 22 de junho e distribuirá R$ 21 mil em prêmios. O primeiro colocado receberá R$ 8,5 mil, o segundo R$ 7 mil e o terceiro R$ 5,5 mil.

Já o Concurso de Quadrilhas Juninas Infantis acontece em 20 de junho, no Porto Geral, com premiação total de R$ 12 mil. O grupo campeão receberá R$ 5 mil, enquanto o segundo e o terceiro colocados ganharão R$ 4 mil e R$ 3 mil, respectivamente.

As apresentações serão avaliadas por uma comissão julgadora que levará em conta critérios como coreografia, caracterização, animação, musicalidade e desempenho dos participantes. Os concursos têm como objetivo incentivar a preservação das tradições juninas e fortalecer as manifestações culturais populares da região.

As competições fazem parte da programação oficial do Arraial do Banho de São João, uma das mais importantes festas culturais de Corumbá.

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