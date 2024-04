Isto é MS Sabores da Terra

II Circuito Gastronômico celebra a diversidade e riqueza da culinária de MS de 6 a 21 de maio em quatro cidades

De 6 a 21 de maio, Mato Grosso do Sul será um verdadeiro paraíso para os amantes da boa comida e apreciadores da riqueza cultural regional com a realização do Circuito Gastronômico “Isto é Mato Grosso do Sul – Sabores da Terra”. Sob a realização de Marcia Marinho, José Marques e o Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de MS, este evento, que se tornou uma referência no calendário gastronômico estadual, promete uma experiência única, onde os paladares serão presenteados com os sabores autênticos e os ingredientes emblemáticos da região.

“O principal objetivo do Circuito Gastronômico é promover a gastronomia local, destacando os produtores artesanais de alimentos em Mato Grosso do Sul. Através deste evento, os produtores têm a oportunidade de mostrar seus produtos, ampliar sua visibilidade, e fortalecer a economia local. Além disso, o Circuito Gastronômico incentiva a produção artesanal de alimentos, valorizando ingredientes locais e técnicas tradicionais, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região”, afirma Marcia.

O Circuito Gastronômico não é apenas uma celebração da culinária local, mas também uma plataforma para destacar os produtores artesanais de alimentos em Mato Grosso do Sul. Com uma curadoria cuidadosa de mais de 20 ingredientes, o Circuito conta com mais de 100 estabelecimentos participantes que possuem a oportunidade de mostrar a criatividade e talento, utilizando ingredientes locais para criar pratos que encantam os paladares mais exigentes.

Dois nomes de destaque na gastronomia regional, Chef Paulo Machado e Chef Felipe Caran, são os embaixadores do Circuito Gastronômico, trazendo não apenas o talento culinário, mas também um compromisso com a valorização dos sabores e tradições de Mato Grosso do Sul. A participação deles eleva a experiência gastronômica a um novo patamar de excelência e sofisticação.

O Circuito desafia restaurantes, bares, hamburguerias e cafés a desenvolverem pratos exclusivos, utilizando ingredientes regionais obrigatórios sendo eles; baru, pequi, guavira, nicola, carne de sol, mel de abelha nativa do Pantanal, linguiça de Maracajú, erva mate, polvilho azedo e doce, farinha de milho saboró, galinha caipira, pintado mocotó, miúdos coentro, farinha de mandioca de furnas e rapadura de furnas. Cada ingrediente é uma peça fundamental na construção da identidade culinária do Estado, promovendo o uso sustentável dos recursos locais e enriquecendo a experiência gastronômica dos visitantes.

Novidades

Nesta segunda edição, a novidade é a ampliação do evento, que vai abranger não apenas Campo Grande, mas também as cidades de Corumbá, Bonito e Três Lagoas. Corumbá e Três Lagoas são incluídas por serem rota da MS Gás, enquanto Bonito é reconhecido como o principal polo turístico de MS. Com a entrada da Fundação de Turismo como apoiadora, Bonito tornou-se um local de grande importância para a divulgação do evento. A principal entrega planejada para o Circuito são os passaportes, que consistem em guias de bolso contendo informações sobre todos os pratos participantes e os nomes dos restaurantes. Esses passaportes serão distribuídos em hotéis e aeroportos.

Culinária sul-mato-grossense

Marcia Marinho, uma das idealizadoras e realizadoras da 2ª edição do Circuito, é uma figura proeminente no nicho da gastronomia, trazendo consigo vasta experiência como caçadora de novos talentos, produtos e estabelecimentos, além de atuar como curadora de eventos gastronômicos. Seu legado inclui a criação de um dos maiores portais de gastronomia do estado, o Saborise, e a concepção do renomado Festival da Carne do MS. Marcia afirma que as mesclas de influências culinárias refletem a diversidade étnica e cultural do Estado, com ingredientes locais como peixes de água doce, mandioca e frutas típicas sendo os protagonistas de uma experiência gastronômica autêntica.

“É de suma importância uma vez que o fomento da gastronomia regional, faz o resgate da cultural do Estado, também aumenta o fluxo da economia dos restaurantes e turismo. A riqueza da culinária sul-mato-grossense é evidente em pratos tradicionais como a sopa paraguaia, o arroz carreteiro e a carne de sol com mandioca.” afirma.

A idealizadora argumenta também sobre as origens da comida sul-mato-grossense, sendo uma das mais diversificadas do Brasil.

“A culinária de Mato Grosso do Sul é rica e diversificada, influenciada pelas tradições indígenas e pelas culturas de fronteira. A comida típica sul-mato-grossense combina ingredientes locais com influências da cozinha pantaneira e da culinária dos países vizinhos, como Paraguai e Bolívia. Alguns pratos tradicionais incluem a famosa sopa paraguaia, o arroz carreteiro, a carne de sol com mandioca e o famoso tereré, uma bebida refrescante feita com erva-mate.”

Marinho destaca que o evento não é uma competição; o objetivo central é promover os pratos e destacar o nome dos restaurantes. Durante esse período, o grande beneficiário é o paladar dos participantes. “Além de enriquecer o paladar, o fomento da gastronomia regional desempenha um papel crucial no resgate da cultura do Estado e no estímulo à economia local. Não faremos competições no circuito; ele realmente tem esse intuito só de fomentar o prato e elevar o nome do restaurante. Durante esse período, quem ganha realmente é o sabor.”

A realizadora relata sobre as expectativas em relação à participação e receptividade do público nas cidades onde o Circuito Gastronômico será realizado são altas. “Espera-se que haja uma grande adesão da população local e de turistas interessados em conhecer e apreciar a gastronomia da região, bem como em apoiar os produtores locais. O evento costuma gerar entusiasmo e interesse por parte do público, que valoriza a cultura e a culinária regionais. Acredita-se que a receptividade será positiva, com grande movimentação e engajamento por parte dos participantes.” Finaliza.

Serviço

O II Circuito Gastronômico “Isto é MS – Sabores da Terra” será realizado de 6 a 21 de maio, nas cidades de Campo Grande, Bonito, Corumbá e Três Lagoas, sendo a estreia na Capital Morena. Os preços referentes aos pratos expostos serão de responsabilidade de cada restaurante, sem preços fixos. A programação completa e os locais do evento nas quatro cidades, ainda serão informados. Os registros dos pratos já estão sendo divulgados por vídeos e fotos através do Instagram oficial do Circuito no @circuitogastronomico.ms. Para mais informações acesse https://www.circuitogastronomicoms.com.br/.

Por Amanda Ferreira

