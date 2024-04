Festival da Juventude terá shows de Arnaldo Antunes, Orquestra Indígena e Stand-up

De 25 a 28 de abril, UFMS será palco para oficinas, palestras, rodas de conversa e shows

A primeira edição do FestJuv – Festival da Juventude da UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul) começa a partir de quinta-feira (25), com objetivo de promover debates por meio da cultura. Em seu primeiro ano, o festival recebeu mais de 450 inscritos nas 10 oficinas oferecidas. Na última segunda-feira (22), o evento foi lançado de forma oficial, e anunciou nomes de peso como Emmanuel Marinho, Raphael Montes, Preta Ferreira, Arnaldo Antunes, Sérgio Vaz e Bro MC’s. Com a premissa de ser um festival eclético e inclusivo, também haverá um espaço para a cultura sul-mato-grossense, com diversas manifestações artísticas e culturais.

“Serão quatro dias de encontros artísticos, formação, reflexão e debates para, através da cultura, compreender a nossa diversidade e fortalecer os espaços democráticos comunitários”, afirma Andréa Freire, coordenadora do evento.

Uma das oficinas mais populares e que mais receberam inscrições foram a de interpretação para cinema e TV, que será ministrada pelo ator Jhonny Massaro, a oficina de escrita criativa, com o escritor Tino Freitas e a oficina cinematográfica, com PJ Maia.

Conforme o escritor e coordenador das oficinas, Febraro Oliveira, também houve grande procura nas demais oficinas oferecidas no festival, ligadas a comunicação, escrita e áudio e vídeo. “É gratificante perceber o interesse dos jovens pela literatura e pelo audiovisual”, disse. “O Festival da Juventude, além de ser inédito nesse formato, é a melhor coisa que poderia acontecer à juventude”, complementa.

Os inscritos podem conferir se foram selecionados para as oficinas no site oficial do Festival ou por meio do e-mail de confirmação.

Inédito

Durante a apresentação das atrações, o reitor da universidade, Marcelo Turine, se mostrou entusiasmado com a diversidade e qualidade da programação. “Em 45 anos de universidade nunca tivemos um evento tão abrangente”, disse. Em seu discurso, o reitor manifestou o orgulho e a felicidade de abrir as portas da UFMS para os jovens. “Somos um patrimônio público e abrir as portas da universidade para o diálogo, as políticas públicas para a juventude é muito importante”, finalizou.

O coordenador geral do Festvju, produtor Nilson Rodrigues, disse que a intenção é reunir várias tribos e gerações que contribuem para a geração da arte e da cultura. “Não podíamos oferecer qualquer coisa aos jovens, precisamos provocar uma discussão sobre o futuro que nos interessa, sobre a solidariedade e a vida comunitária”, pontuou, ressaltando o interesse do público pelas oficinas e pelos concursos literários. “Foram mais de 550 inscritos de todo o Estado e a procura pelas oficinas está sendo um sucesso”. Nilson também chamou a atenção para um diferencial importante: a acessibilidade dos jovens à universidade: “Teremos ônibus saindo das Moreninhas em vários horários para trazer o púbico e dar oportunidade a todos de participar deste grande encontro”, finalizou.

A estrutura do Festival vai ocupar 8 mil metros quadrados do espaço do Universidade e capacidade para receber até 9 mil pessoas. Serão dois palcos, 12 estandes, praça de alimentação, espaço para troca de livros e uma infinidade de atrações que se iniciarão 9h com palestras e oficinas e seguirão até a meia-noite com shows musicais. Tudo com entrada franca.

Literatura

18h30 – Abertura Mestre de Cerimônia Trovador Ruberval Cunha (MS)

18h30 às 22h – Vila das Letras Exposição, venda, troca e doação de livros com diversos coletivos literários. UBE | Livraria Hámor | Mulherio das Letras | Tarja Preta | Feira Capivara | Freguesia do Livro | Realidade Aumentada | Feira Cultural Geek | Rafiusk Livraria Sebo Itinerante | Memória Fonográfica do MS | Pintura Indígena | Casa-quintal Manoel de Barros

18h30 – Roda de Conversa: União Brasileira de Escritores de MS – Campanha – Novos associados Local: Vila das Letras – UBE – Praça da Juventude (Estacionamento do Teatro Glauce Rocha) – Cidade Universitária da UFMS)

Música

18h45 – Orquestra Indígena (MS) Composta por jovens músicos, indígenas da aldeia urbana Darcy Ribeiro, em Campo Grande (MS). A Orquestra difunde músicas do cancioneiro brasileiro e do Pantanal sul-mato-grossense. Regência: maestro Eduardo Martinelli.

19h30 – Marcela Mar (MS) Com 17 anos, é compositora, cantora e violinista. Seu trabalho combina estilos da música sul-mato-grossense, pop, jazz e chamamé. Local: Palco Livre – Praça da Juventude (Estacionamento do Teatro Glauce Rocha) – Cidade Universitária da UFMS)

Literatura e música

Conexão Gerações – com Arnaldo Antunes: “Como nascem as canções?”, interconexão entre o poema e a música. Como os elementos poéticos e musicais convergem para gerar obras de artes sonoras.

Arnaldo Antunes (SP), é poeta, cantor e compositor. Integrou os grupos Titãs, Tribalistas e Pequeno Cidadão. Gravou dezenas de discos e tem vários livros publicados no Brasil — entre eles “Psia”.

Isabê (MS), é artista visual premiada, produtora cultural e pesquisadora do diálogo interartístico entre a literatura, música, dança e artes visuais. Local: Teatro Glauce Rocha *A bilheteria do teatro abrirá às 18h30 para a retirada dos ingressos.

26 de abril (sexta-feira)

Literatura

10h às 21h – Vila das Letras (MS) Exposição, venda, troca e doação de livros com diversos coletivos literários. UBE | Livraria Hámor | Mulherio das Letras | Tarja Preta | Feira Capivara | Freguesia do Livro | Realidade Aumentada | Feira Cultural Geek | Rafiusk Livraria Sebo Itinerante | Memória Fonográfica do MS | Casa-quintal Manoel de Barros Local: Palco Livre – Praça da Juventude (Estacionamento do Teatro Glauce Rocha) – Cidade Universitária da UFMS)

9h30 – Conexão Gerações (MS) Mesa redonda entre os membros da Academia Sul-mato-grossense de Letras (ASL) e a Academia Estudantil de Letras Raquel Naveira (AEL). A ASL tem 51 anos de atuação, é uma das casas culturais mais importantes do Estado de Mato Grosso do Sul, incentivando a língua portuguesa e o cultivo da arte literária. A AEL existe há seis anos e nasceu de um projeto literário, desenvolvido na Escola Estadual Emygdio Campos Widal, promovendo a literatura no ambiente escolar juvenil. Local: Auditório Marçal de Souza Tupã-y – Cidade Universitária da UFMS.

19h – Suspense nas páginas e nas telas, palestra com Raphael Montes (RJ) Escritor, roteirista de novela, cinema, séries, produtor-executivo, com sucesso de público e crítica, com obras traduzidas em mais de 25 países. Autor da série ‘Bom Dia, Verônica’ na Netflix e do filme ‘Uma Família Feliz’, lançado nos cinemas. Mediação de Marcos Vitor (MS) – Pósgraduando em Linguística Aplicada e Ensino de Línguas pela UFMS, comunicador do perfil Leitorissimo no Instagram. Local: Teatro Glauce Rocha – Cidade Universitária da UFMS. *A bilheteria do teatro abrirá às 17h30 para a retirada dos ingressos.

Música

10h30 – Banda Ecoar (MS) Formada por vocal e instrumental dos alunos do curso de música do Sesc Lageado, em Campo Grande. As canções interagem com os objetivos de desenvolvimento sustentável da agenda 2030. Direção de Keyla Brito. Local: Palco Livre – Praça da Juventude (Estacionamento do Teatro Glauce Rocha) – Cidade Universitária da UFMS)

Stand up

15h – Matheus Buente (BA) Show com o professor, comediante, contador de causos, com humor transitando por histórias que fazem rir e pensar reunindo seu ponto de vista acerca da vida, com sacadas sagazes e divertidas. Local: Teatro Glauce Rocha – Cidade Universitária da UFMS *A bilheteria do teatro abrirá às 14h para a retirada dos ingressos.

Por Carolina Rampi

