Casa Rosa leva saúde para os bairros e se consolida como modelo de prevenção e diagnóstico precoce

A Casa Rosa segue ampliando sua missão de salvar vidas e levar atendimento de qualidade à população de Campo Grande. Além dos mutirões realizados na sede da instituição todos os sábados, os atendimentos também chegam aos bairros por meio dos mutirões “Todos em Ação”, realizados uma vez por mês, e de ações pontuais em unidades de saúde, empresas e instituições comunitárias. Essa estratégia tem tornado o acesso à prevenção cada vez mais democrático e próximo da população.

Mutirões “Todos em Ação” e resultados expressivos

Os mutirões “Todos em Ação”, realizados em parceria com a Prefeitura, já resultaram na descoberta de quatro casos de câncer de mama, garantindo diagnóstico precoce e início imediato do tratamento. Esses eventos têm sido uma ferramenta essencial para identificar casos suspeitos e conscientizar a população sobre a importância do cuidado preventivo.

Presença nas comunidades e instituições

A Casa Rosa também tem levado sua equipe de voluntários para dentro das comunidades, igrejas e empresas, fortalecendo a proximidade com a população. Recentemente, a instituição realizou atendimentos na Igreja Aliançados Nova Lima, no Esquadrão da Vida e na empresa Rodobelo Transporte, sempre com foco na prevenção, informação e acolhimento.

Agenda de atendimentos nas Unidades de Saúde

A Casa Rosa tem uma agenda permanente de atividades em parceria com as UBS (Unidades Básicas de Saúde) e USF (Unidades de Saúde da Família), levando consultas, exames e orientação a diversas regiões da Capital. Confira a agenda de 2025:

• 30/05 – UBS Vila Nasser ✅

• 26/06 – USF Azaléia ✅

• 19/07 – Esquadrão da Vida ✅

• 12/08 – Rodobelo Transporte ✅

• 21/08 – UBS Jardim Antártica ✅

• 28/08 – UBS Aero Rancho Granja ✅

• 02/09 – UBS Cel Antonino✅

• 09/09 – UBS Dona Neta

• 16/09 – UBS Tarumã

• 23/09 – Zé Pereira

• 25/09 – UBS Serradinho

• 07/11 – Aterpa (dia inteiro)

• 11/11 – UBS Batistão

• 13/11 – USF Mata do Jacinto

• 18/11 – USF Vila Nasser

• 20/11 – Perkal

• 25/11 – USF Azaléia

• 27/11 – UBS Serradinho

Reconhecimento público da gestão municipal

A excelência do trabalho realizado pela Casa Rosa tem sido reconhecida pela prefeita Adriane Lopes, que destacou que “a Casa Rosa tem mudado a história de muitas mulheres, levando cuidado, prevenção e diagnóstico perto da casa delas”. O reconhecimento reforça o impacto social e a importância do voluntariado na construção de uma rede de cuidado acessível e resolutiva.

Médico mastologista e voluntário desde a fundação do projeto, o vereador Dr. Victor Rocha já realizou mais de 10 mil atendimentos e esteve à frente do diagnóstico de 217 casos de câncer de mama. Para ele, o trabalho da Casa Rosa é um marco para a saúde pública de Mato Grosso do Sul: “A Casa Rosa nasceu para salvar vidas e para provar que o SUS pode ser resolutivo e acolhedor. Cada diagnóstico precoce significa uma vida preservada, uma família com esperança renovada. O nosso compromisso é estar perto das pessoas, levando atendimento especializado para quem mais precisa”, afirma Dr. Victor.

Com atendimento gratuito e especializado, a Casa Rosa segue comprometida em zerar filas de consultas e exames pelo SUS, além de oferecer acolhimento humanizado às famílias.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram