Instituto Ressoarte realiza Mostra Cultural Ponto de Cultura nesta sexta

Cerca de 120 alunos apresentam ao público os resultados das oficinas do Instituto Ressoarte, em uma programação gratuita que reúne música, dança e capoeira.

Uma noite para celebrar a infância, os saberes tradicionais e a potência das artes integradas! Nesta sexta-feira (19), às 18 horas, o Centro de Convenções de Anastácio/MS abre suas portas para a Mostra Cultural Ponto de Cultura Ressoarte, com entrada gratuita e uma programação que convida a comunidade a vivenciar a riqueza da produção artística local.

O Ponto de Cultura é um projeto que conta com o apoio do Programa Cultura Viva, do Ministério da Cultura, operacionalizado pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

Mais do que um espetáculo, a Mostra é o encontro entre trajetórias, aprendizados e expressões construídas ao longo das oficinas desenvolvidas pelo Instituto em Anastácio. O evento compartilha com o público os resultados desse trabalho coletivo, dando visibilidade às produções de alunos e mestres locais, fortalecendo os laços culturais do território e promovendo o diálogo entre diferentes tradições e linguagens artísticas.

O palco será ocupado pelos alunos das oficinas de violão, percussão e instrumentos de sopro, revelando talentos e processos formativos construídos ao longo do ano. A programação também contará com a apresentação da Orquestra Indígena Teko Arandú (primeira orquestra da etnia Terena em MS) que levará ao público a força da musicalização ancestral e dos ritmos tradicionais.

As alunas das oficinas de ballet também apresentarão suas coreografias, enquanto os alunos da oficina de capoeira, conduzida pelo coletivo Mestre Abraão, mostrarão, em exibições práticas, a riqueza dessa manifestação cultural que reúne dança, luta, jogo e ancestralidade como formas de expressão, pertencimento e identidade.

A literatura também terá espaço especial na Mostra, incentivando o hábito da leitura e valorizando a produção literária como instrumento de imaginação, memória e transformação. Participações especiais de artistas e convidados locais completam a programação, em uma celebração da diversidade e da união que movimentam a cena cultural da região.

Sobre o Ponto de Cultura Instituto Ressoarte

Os Pontos de Cultura são grupos, coletivos ou entidades culturais de base comunitária, reconhecidos e certificados pelo MinC (Ministério da Cultura), dentro da PNCV (Política Nacional de Cultura Viva).

Serviço: a Mostra Cultural Ponto de Cultura Ressoarte acontece nesta sexta-feira (19), às 18 horas, no Centro de Convenções de Anastácio/MS, com entrada gratuita. Mais informações pelo site institutoressoarte.com.br/ e pelo Instagram @instituto.ressoarte.