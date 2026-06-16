Festival Curta Campo Grande ultrapassa mil inscrições e segue recebendo filmes para edição internacional

As inscrições continuam abertas pela plataforma FilmFreeway

O Festival Curta Campo Grande já ultrapassou a marca de mil filmes inscritos para sua terceira edição e segue recebendo obras até o dia 30 de junho. O número expressivo reforça o crescimento do evento, que neste ano dá um passo inédito em sua trajetória ao se tornar internacional. Consolidado como um dos principais festivais dedicados exclusivamente ao curta-metragem no Centro-Oeste, o Curta Campo Grande amplia seu alcance e passa a receber oficialmente produções de outros países.

As inscrições seguem abertas pela plataforma FilmFreeway. Para produções brasileiras, a participação é gratuita. Já os filmes internacionais podem ser inscritos mediante taxa de US$ 10 (dez dólares). Realizado pela Corixo Produções, o festival acontece de 26 a 31 de outubro de 2026, em Campo Grande (MS).

A principal novidade desta edição é a criação da mostra competitiva Curta Internacional. A mudança surge após um movimento observado desde a primeira edição, quando realizadores estrangeiros passaram a demonstrar interesse pelo evento, mesmo sem uma categoria específica para suas obras.

Segundo o diretor geral do festival, Dannon Lacerda, a internacionalização é resultado de um processo natural de amadurecimento do projeto. “A internacionalização não surge como um movimento oportunista, mas como consequência direta de um processo de escuta e observação curatorial. Já na primeira edição, identificamos um interesse espontâneo de realizadores estrangeiros, que inscreveram suas obras mesmo sem previsão regulamentar. Isso revelou não apenas uma demanda reprimida, mas também um potencial de inserção do festival em um circuito mais amplo”.

Para ele, a posição geográfica e cultural de Mato Grosso do Sul também contribui para esse novo momento. “Do ponto de vista geopolítico e cultural, Mato Grosso do Sul ocupa uma posição estratégica na América do Sul, fazendo fronteira com países como Paraguai e Bolívia, o que naturalmente favorece trocas culturais. Na prática, a internacionalização amplia o horizonte curatorial do festival, transformando-o em um espaço de circulação de olhares, estéticas e narrativas diversas”.

Além da nova mostra internacional, o festival mantém as competições Curta Brasil, Curta MS e Curta Doc. Para Dannon, a abertura ao exterior não altera o compromisso histórico com a produção regional. “A internacionalização não substitui, mas expande. As mostras Curta MS e Curta Brasil permanecem como eixos estruturantes do festival. A ideia é colocar essas obras em relação, permitindo que o cinema produzido em Mato Grosso do Sul seja visto dentro de um contexto mais amplo, sem perder sua especificidade”.

O crescimento do evento também reflete os aprendizados acumulados nas duas primeiras edições. “O principal aprendizado foi compreender que um festival de cinema não se constrói apenas pela sua programação, mas também pelo modo como ele articula encontros. A experiência do espectador envolve contexto, debate e pertencimento, e é isso que buscamos aprofundar nesta terceira edição”.

Desde sua criação, o Curta Campo Grande tem como foco exclusivo o curta-metragem, formato que o diretor considera fundamental para a renovação do cinema contemporâneo. “O curta-metragem é o espaço mais radical de invenção dentro do cinema. É onde a linguagem se tensiona, onde o risco é possível e onde o realizador pode experimentar sem as amarras de uma lógica industrial mais rígida”.

Podem ser inscritos filmes brasileiros e internacionais finalizados em 2025 ou 2026, com duração máxima de 30 minutos. As obras selecionadas disputarão o Troféu Tuiuiú em categorias técnicas e artísticas, além do tradicional voto popular.

O Festival Curta Campo Grande conta com apoio da Fundtur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul) e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Serviço: O Festival Curta Campo Grande está com inscrições abertas até o dia 30 de junho, com realização de 26 a 31 de outubro. Mais informações podem ser conferidas no site www.festivalcurtacampogrande.com ou redes sociais @festivalcurtacampogrande.