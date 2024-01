Inscrições para o evento “Verão no Parque” em Ponta Porã terminam dia 21

As inscrições para o Verão no Parque 2024 em Ponta Porã encerram no dia 21 de janeiro. O evento esportivo e cultural conta com diversas modalidades e atrações, sendo um dos grandes eventos da cidade.

A abertura 2024 do Verão no Parque está prevista para o dia 4 de fevereiro. O grupo Ginasloucos se apresenta para a cerimônia de abertura da temporada que agitará mais uma vez a região fronteiriça.

Para se inscrever gratuitamente, basta acessar o site. A homologação das equipes participantes será no dia 22 deste mês. O Congresso Técnico do Verão no Parque dia 29 de janeiro, às 18 horas, no Centro Internacional de Convenções Miguel Gomez.

As modalidades esportivas disputadas serão: vôlei de quadra, vôlei de areia, handebol, basquete 3×3, futebol suíço em gramado sintético, futsal, futevôlei, vôlei adaptado e corrida de rua. As disputam acontecem nas categorias mirim, infantil, juvenil, adulto, adulto 40 e adulto 50, masculino e feminino.

Já para a área cultural, haverá o Carnakids com a já tradicional guerrinha d’água para crianças menores de 10 anos, a novidade será o festival de fantasias para as crianças, todas as fantasiadas receberão medalhas de participação. Também estão abertas inscrições para o Concurso Garota Verão no Parque 2024 que estão sendo realizadas.

Os jogos e as atrações do 6º Verão no Parque serão realizados no Parque dos Ervais, Horto Florestal e Ginásio Pepe Portela, que passa a sediar jogos a partir deste ano.

