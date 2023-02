Prefeitos de olho em 2024 buscam conclusão de obras e investimentos 

Grupo de prefeitos de 15 municípios do Estado visitaram o governador Eduardo Riedel (PSDB), na última segunda-feira (7), na Capital, junto da presença da senadora e líder do PP no Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina.

O objetivo era debater obras em andamento e seus futuros. Lembrando que 2024 tem eleição para prefeitos e vereadores e segundo o governo do Estado o interesse é manter a pauta municipalista em ativa.

O vice-governador Barbosinha e um dos cotados para concorrer a prefeitura de Dourados em 2024, avaliou a reunião como positiva. “Uma agenda técnica pensando no futuro, discutindo as obras importantes. O governador ouviu as reivindicações dos prefeitos. Com diálogo é que se mantém a sintonia, e faz esta parceria para os próximos anos”.

Antônio Ângelo Garcia, prefeito de Inocência, participou do encontro e disse que a ajuda do Estado na sua cidade é imprescindível, justamente neste momento em que o município vai receber um investimento de R$ 15 bilhões, com a construção da indústria de celulose da Arauco.

Segundo o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina o governador tem este vies municipalista e continuará atendendo os municípios.

O deputado federal Dr. Luiz Ovando também participou da reunião e defendeu a importância deste encontro junto ao governador. “É preciso ouvir as demandas e solicitações dos municípios para podermos ajudá-los a desenvolver suas potencialidades, levando mais desenvolvimento e qualidade de vida à população.”, concluiu o federal do PP.

