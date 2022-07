Detran-MS divulga lista de motoristas que podem ter CNH suspensa no Estado

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso do Sul), divulgou na manhã de hoje (14) uma lista com nomes dos motoristas que podem ter a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa no Estado.

A lista foi publicada no Suplemento do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira e possui mais de 900 páginas com os nomes dos condutores, tipo da infração e tempo da suspenção, por exemplo.

De acordo com a publicação, é necessário que os condutores listados, e com a CNH suspensa, entreguem a habilitação no prazo de 30 (trinta) dias, contanto a partir da data da publicação, no caso hoje 14 de julho.

O condutor que sofrer a penalidade, como suspensão; cancelamento e cassação da carteira perderá o direito de conduzir veículos automotores, conforme infrações especificadas.

Além disso, na lista há também os condutores que vão precisar apresentar recursos durante o processo de suspensão/cassação das carteiras.

A defesa apresentada deverá ser dirigida à autoridade de trânsito competente, e protocolizada em qualquer agência de trânsito do DETRAN/MS.

Ela deve conter: a) número do processo; b) nome do órgão de registro da habilitação a que se dirige; c)identificação do infrator (CNH, RG, CPF e comprovante de residência; d) exposição dos fatos, fundamentação legal do pedido e documentos que comprovem a alegação; e) data e assinatura do requerente ou seu procurador legalmente habilitado, mediante apresentação de procuração, na forma da lei.

Para obter informações quanto ao andamento do processo ou para impressão, acessar o site www.detran.ms.gov.br, no link de “consulta processo suspensão/cassação”, na aba “Habilitação”.