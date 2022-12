Biblioteca Isaías Paim realiza oficina de férias

A manhã desta sexta-feira (16), foi o primeiro dia da Oficina de Férias da Biblioteca Pública Estadual Isaías Paim, unidade da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul). As oficinas são gratuitas e irão acontecer até o próximo sábado (17).

A oficina de sábado (17), será de pintura em tela com a professora Carla Valiente Millani; e oficina de reutilização de garrafa pet, com a professora Rebeca Fabbro Cunha. As atividades são destinadas a crianças de 8 a 12 anos e serão realizadas das 8h às 11h30.

De acordo com a coordenadora da Biblioteca Dr. Isaias Paim, Eleuzina Crisanto de Lima, o projeto Férias na Biblioteca acontece em dois momentos, em julho e dezembro, quando as crianças saem de férias. “O objetivo é promover a interação social e cultural dessas crianças, é tirá-los um pouco do notebook, do celular. A gente agrega a arte, o conhecimento e o lúdico. Então é muito bacana essa interação das crianças sem celular, sem notebook”.

Oficinas

De acordo com a pedagoga Rosanne Dichoff Kasai, que ministrou a oficina O Menino Pantaneiro, a atividade vinculou a literatura e confecção de desenhos.“Foi uma contação de histórias sobre o Pantanal, e nessa contação de histórias, falei muito de peixe. E falei de todos os peixes para eles, que eles poderiam desenhar o peixe da forma que eles quisessem, com pintura a guache. E olha, a surpresa minha foi maravilhosa, porque eles fizeram vários tipos de peixe e muitos até fizeram muito bem feitos, mesmo, pela idade que eles têm”, explica.

Também foi realizada uma oficina de reciclagem, com a pedagoga Cristiana Batista, que

trabalha com educação infantil na EMEI Lafayete Câmara de Oliveira. Segundo ela, as oficinas servem como um espaço de socialização entre as crianças, enquanto os pais trabalham. “Como nós estamos próximos do Natal, uma oficina de final de ano, eu pensei num tema natalino. Nós estamos fazendo um Papai Noel num rolinho de papel higiênico, utilizando material reciclável. Esta oficina é importante porque as crianças voltam a socializar, eles continuam o processo socializador eles continuam se ocupando, o tempo ocioso é menor. Para os pais é interessante também, porque os pais não estão de férias, e é importante para eles continuarem em contato com crianças com idade próxima, conhecerem crianças novas”

Amanda Gabriele Martins de Albuquerque, de 10 anos, que estuda o quinto ano do ensino fundamental, foi trazida pela tia e relata que aproveitou a oficina. “Eu adorei hoje. Tem um monte de coisas que eu aprendi. Acho que foi terça que eu vim aqui também. Hoje eu aprendi sobre peixe. Eu desenhei aquele peixe grandão com um sorriso branco. Agora estou fazendo um Papai Noel, estou recortando todo o Papai Noel. Foi muito legal hoje”.

Serviço:

A participação nas oficinas é gratuita. A Biblioteca está localizada na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 – Térreo.

Mais informações pelo telefone (67) 3316-9161.

