Adote completa 23 anos com homenagem à atriz e diretora Beth Terras

Companhia surgiu por meio da visão da atriz e diretora falecida em 2024

Neste sábado (26), a companhia de teatro Adote celebra 23 anos de uma trajetória rica e significativa para a história cultural de Mato Grosso do Sul, que se iniciou em 2002, por meio da visão da atriz e diretora Beth Terras, falecida no ano passado.

A escola, que leva o nome do renomado ator Domingos Terras, avô de Beth, representa um convite à adoção da arte como elemento essencial na vida de todos nós.

Ao longo de mais de duas décadas, a Adote se estabeleceu como um dos principais núcleos de formação teatral em Campo Grande (MS), criando um ambiente estimulante para que jovens talentos possam florescer. O legado deixado por Beth Terras continua a inspirar, mostrando que a arte é uma poderosa forma de expressão que toca a alma e enriquece a sociedade.

A Adote é reconhecida por seu histórico de espetáculos que marcaram época e se tornaram verdadeiros clássicos na memória cultural da comunidade. Obras como ‘Arte de Quinta’, um fenômeno de bilheteira, e ‘O Julgamento da Dona Poluição’, que provocou reflexões importantes, são apenas alguns exemplos do impacto que a Adote teve ao longo de sua história. Com esquetes cômicas, dramas profundos e narrativas envolventes, a escola sempre apresentou produções que encantaram e emocionaram públicos de todas as idades.

Após a partida de Beth em 2024, Daniel Smidt, que se juntou à direção da escola em 2019, assumiu a responsabilidade de manter vivo o espírito vibrante e festivo que sempre caracterizou a Adote. “Fazer esse aniversário me traz uma sensação muito boa, porque a Beth sempre comemorou suas conquistas de forma animada e especial. Eu procuro honrar a memória dela em tudo o que faço na escola.”

Para comemorar esses 23 anos, a equipe da Adote organizou uma celebração que resgata a essência do tema “Vale a Pena Ver de Novo”. Além de relembrar os momentos marcantes, a Adote traz à tona a nostalgia e a redescoberta de clássicos que emocionam e inspiram, valendo definitivamente a pena serem revisitados.

Atualmente, a Adote se apresenta como uma vibrante comunidade de artistas, onde professores dedicados e entusiastas do teatro, como Giovanna Zottino e Iago Arimura, continuam a oferecer cursos, oficinas e festivais que promovem a técnica e a expressão artística em suas mais diversas facetas.

Em meados de agosto de 2024, Beth apresentou um quadro clínico grave e ficou semanas internada, não tendo resistido no mês de setembro, aos 65 anos. Dona de uma carreira consolidada tanto nos tablados do teatro, quanto na televisão e cinema, Beth deixa um legado para a cultura do Estado e para a classe artística.

Atriz e Diretora da Cia. Teatral Ator Domingos Terras (Adote), Elisabeth Cristina Chiesi Terras, nasceu no dia 3 de Maio de 1959, no Rio de Janeiro. Formada em Educação Física, Letras e Direito, começou a carreira no mundo das artes desde cedo.

A diretora do Adote começou em 1974 com 15 anos na TV Tupi em São Paulo. Entre diversos trabalhos, chegou a fazer a novela “O Espantalho”, de Ivani Ribeiro, em 1979. Grandes nomes da dramaturgia brasileira estiveram na trama, como Nathalia Timber, Eva Wilma e Carlos Alberto Ricelly.

Ainda na TV Tupi chegou a apresentar o programa “Mulheres” ao lado de Angêla Rodrigues Alves. No início dos anos 80, a convite do ator Gianfrancesco Guarnieri, Beth Terras foi para o teatro com a peça “Cama Molhada de Paixão Calada”, de Leilah Assunção, sendo um sucesso de público na época.

Em 1995, a atriz deixou a capital paulista e se radicou em Campo Grande (MS), onde passou a integrar o Grupo Teatral Unicórnio, de Jair Oliveira. Durante os oito anos que permaneceu no grupo, recebeu grande prêmios, como de atriz revelação com o espetáculo “A Vassoura da Bruxa”.

Beth ainda realizou diversos trabalhos no cinema, entre eles, o longa-metragem “Carmo”, com Marcio Garcia rodado em Corumbá (MS). O último trabalho realizado foi o longa “Cabeça a Prêmio”, com direção de Marco Ricca, também rodado em MS.

Com a companhia desde 2002, Beth já ganhou diversos prêmios como melhor direção, atriz, roteiro, além de outras categorias. Atualmente o grupo viaja pelo Brasil participando de diversos festivais nacionais.

Serviço: O evento ‘Vale a Pena Ver de Novo’ – a noite dos personagens inesquecíveis será neste sábado (26), das 23h às 5h, na rua Vanda Maluf, 20 – Residencial Carajás, Vila Nasser. Mais informações por meio da plataforma Sympla.

Por Carolina Rampi

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram