Núcleo de Produção Digital chega para fomentar o audiovisual de MS

Espaço proporciona qualificação profissional e artística

A inauguração do novo espaço do NPD (Núcleo de Produção Digital) ocorreu na manhã de quinta-feira (19), no MIS (Museu da Imagem e do Som), em Campo Grande. O evento, realizado no Memorial da Cultura e da Cidadania Apolônio de Carvalho, marcou um avanço significativo para o setor audiovisual em Mato Grosso do Sul, com a presença de representantes de diversas instituições parceiras.

O Núcleo de Produção Digital tem como objetivo principal oferecer apoio à produção e à disseminação de conteúdo audiovisual independente e não comercial. Além disso, visa promover a qualificação profissional e artística de jovens e adultos no setor audiovisual, por meio de uma série de iniciativas, como cursos, oficinas, mostras e palestras, contribuindo para o desenvolvimento de novos talentos.

Entre suas ações, o Núcleo se dedica à produção de documentários, vinhetas, animações e filmes de curta, média e longa-metragem em todo o estado. Além disso, busca formar parcerias estratégicas com entidades públicas e privadas em diferentes esferas, incentivando o crescimento da indústria audiovisual em Mato Grosso do Sul. A elaboração e divulgação de editais também fazem parte de sua missão, garantindo o acesso aos equipamentos e à infraestrutura necessários para viabilizar projetos audiovisuais locais.

Esta iniciativa é o resultado de uma colaboração entre o Governo Federal, por meio do MinC (Ministério da Cultura), o IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), o Governo de Mato Grosso do Sul, através da Setesc (Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura) e da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), além do Colegiado Audiovisual do Estado.

Primeiros passos

O primeiro contato com a iniciativa ocorreu em 2015, quando a cineasta e representante do Colegiado do Audiovisual, Marinete Pinheiro estava à frente da gestão do MIS, momento em que também estava organizando uma retrospectiva. Durante esse período, já havia um longo processo em andamento para a implementação do núcleo, que enfrentou mais de dez anos de obstáculos burocráticos, incluindo a pandemia e períodos de instabilidade política. Marinete ressaltou a relevância da inauguração do NPD, destacando que o projeto será essencial para os produtores audiovisuais do estado.

“O curso de fotografia, realizado pelo professor Felipe Bonfim, foi uma das primeiras iniciativas de qualificação dentro do processo de implantação do NPD. Eu acredito que a formação dos profissionais locais é a chave para fortalecer o audiovisual em Mato Grosso do Sul, e a interação com outras instituições tem sido fundamental nesse processo”, destaca Marinete para a reportagem.

Marinete reforçou que, apesar dos desafios enfrentados, a inauguração do NPD representa um marco para o audiovisual do estado, com o potencial de oferecer novas oportunidades e impulsionar a produção audiovisual em Mato Grosso do Sul. Ela acredita que o núcleo será um ponto de transformação para o setor, contribuindo significativamente para o desenvolvimento e fortalecimento da produção local.

Marcelo Miranda, secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania de Mato Grosso do Sul, destacou a importância da inauguração do Núcleo de Produção Digital (NPD) para o desenvolvimento do setor audiovisual no estado. A principal proposta do projeto é democratizar o acesso à produção audiovisual, especialmente no interior de Mato Grosso do Sul. Miranda enfatizou que a união de esforços entre produtores culturais, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado e a Fundação de Cultura busca ampliar a infraestrutura do setor e facilitar o acesso à captação de recursos, visando o crescimento da produção audiovisual local.

“Apesar de Mato Grosso do Sul já contar com produtores audiovisuais de destaque, o grande desafio continua sendo a expansão e a capitalização dessas iniciativas. O NPD, com suas oficinas e projetos futuros, não visa apenas fortalecer a produção local, mas também atrair novos agentes para o setor. Nosso objetivo é ampliar a produção audiovisual no estado, contribuindo para o crescimento e fortalecimento do mercado local”, reforça Marcelo.O professor do curso de Audiovisual, Felipe Bonfim, da UFMS, comentou sobre a inauguração do Núcleo de Produção Digital e sua importância para o desenvolvimento do audiovisual em Mato Grosso do Sul. Ele destacou que o curso de audiovisual da universidade, embora recente, já está se beneficiando da chegada do NPD, que tem contribuído significativamente para a formação dos alunos. Felipe mencionou as oficinas que estão sendo realizadas no núcleo, como as de iluminação e animação, que são ministradas por ele e pelo professor Régis, e que estão abertas tanto para os alunos do curso de audiovisual da UFMS quanto para estudantes de outros cursos e membros da comunidade de Campo Grande.

“Sobre a importância do NPD para a produção audiovisual no estado, eu enfatizo que a criação do núcleo proporciona um ambiente de diálogo e colaboração, ampliando as possibilidades de produção. Com o NPD, as pessoas poderão se reunir no Museu da Imagem e do Som para editar e desenvolver seus projetos, o que abre novas oportunidades para o setor, especialmente no que diz respeito à ampliação das ferramentas de pós-produção disponíveis para os profissionais locais.

Para Alexandre Sogabe, coordenador do MIS, o NPD trará um novo dinamismo às atividades do espaço. “Com equipamentos especializados para edição de vídeos, podemos oferecer oficinas de jogos, animação e edição com tecnologia de ponta, ampliando a qualidade dos serviços prestados à comunidade”. Ele também mencionou o valor do investimento, avaliado em R$ 100 mil, como uma conquista significativa. Quanto ao futuro do núcleo, ela permanecerá no Museu da Imagem e do Som, e não possui planos de transferência para a UFMS.

Amanda Ferreira