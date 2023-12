Serc/UCDB tem jogo decisivo pela Liga Feminina de Futsal

A Serc (Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão/Universidade Católica Dom Bosco), tem um jogo decisivo neste sábado (16), contra a ADEF/APCEF (Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal/ Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal), valendo classificação para a próxima fase da Liga Feminina de Futsal. A partida está marcada para às 15h (horário de MS), no Ginásio Poliesportivo Dom Bosco, em Campo Grande. A entrada para assistir a partida é gratuita.

A equipe sul-mato-grossense tem chances de classificação para às quartas de finais, caso vença e, mesmo assim dependerá de uma combinação de resultados dos adversários do grupo, para avançar de fase.

A última rodada da chave terá todos os seis jogos simultâneos, com início no mesmo horário (dependendo do fuso de cada estado).

Taboão Magnus (SP) x Telêmaco Borba (PR)

Guibon Foods/Cianorte (PR) x Stein Cascavel (PR)

Female/UnoChapecó (SC) x Londrina (PR).

Focado na classificação, o técnico Luiz Fernando Borges, mais conhecido como Nando, disse que os resultados positivos no sul do país, motivaram a equipe. “O time embalou, as meninas estão empolgadas e confiantes, o que é o mais importante. Agora, é um jogo de tudo ou nada para a gente. Vamos fazer nossa parte dentro de casa, com o apoio da nossa torcida, ir em busca da vitória sem pensar nos demais resultados”.

A Serc/UCDB está em 10º lugar, com 10 pontos, um a menos que o oitavo colocado, o São José (SP).

A classificação completa está assim:

Taboão Magnus/SP (1º lugar – 28 pontos)

Stein Cascavel/PR (2º – 23 pontos)

Barateiro Havan/SC (3º – 17 pontos)

Londrina/PR (4º – 17 pontos)

Female/Unochapecó/SC (5º – 16 pontos)

Telêmaco Borba/PR (6º – 14 pontos)

Leoas da Serra/SC (7º – 12 pontos)

São José/SP (8º – 11 pontos)

Unidep/Pato Branco/PR (9º – 10 pontos)

Serc/UCDB/MS (10º – 10 pontos)

ADEF/DF (11º – 7 pontos)

Guibon Foods/Cianorte/PR (12º – 5 pontos).

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.