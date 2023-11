Buraco das Araras é um dos vencedores do prêmio Braztoa de Sustentabilidade de 2023/24

O Buraco das Araras, localizado em Jardim, Mato Grosso do Sul foi um dos 10 vencedores do prêmio Braztoa Sustentabilidade desse do biênio 2023/24. Concorriam 25 finalistas dos 98 cases de 22 estados e Distrito Federal.

O objetivo da premiação é incentivar, reconhecer e dar visibilidade para ações que se destaquem com melhores práticas de sustentabilidade em toda a cadeia do turismo nacional no tripé social, ambiental e econômico, contribuindo com a Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável no Brasil.

Buraco das Araras

Localizada em Jardim, o Buraco das Araras é uma formação geológica classificada como dolina, um buraco de superfície rochosa, sendo a maior da América do Sul, com 100 metros de profundidade e aproximadamente 500 metros de circunferência. O local se caracteriza pela paisagem peculiar e abrigar uma grande variedade aves, em especial as araras-vermelhas, que deram o nome ao local e mamíferos.

O local foi premiado por possibilitar a comtemplação, observação de aves, interação com a natureza, conservação e também por ser uma RPPN, destacando a importância de tal status.

RPPN – O que é?

Uma reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área protegida que não é administrada pelo poder público, mas sim, por particulares. A iniciativa para criação de uma RPPN é o ato voluntário de pessoas físicas ou jurídicas proprietárias de imóveis rurais ou urbanos que demonstram um potencial para a conservação da natureza. Uma vez que uma área se torna uma RPPN, embora o direito de propriedade se mantenha, não pode mais voltar atrás, o status de área protegida priva é perpétuo.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.