Complexo aquático da UFMS estará disponível durante as férias

A partir do dia 10 de dezembro, o Complexo Aquático da Cidade Universitária estará disponível para prática esportiva e de lazer. O espaço pode ser utilizado por servidores, colaboradores terceirizados, estudantes de graduação e pós-graduação e participantes da Universidade Aberta à Pessoa Idosa durante as férias letivas.

A entrada é gratuita e o espaço ficará aberto aos sábados, das 8h às 17h, e domingo, das 8h ao meio-dia, até o mês de fevereiro.

A recreação durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro é livre, sem orientação de um professor de educação física. Segundo a Secretária de Projetos e Eventos Esportivos, Edineia Ribeiro, o intuito é promover o entretenimento, lazer e estilo de vida ativo.

Eventos

A abertura do Complexo Aquático para a comunidade universitária será marcada pela realização de dois eventos abertos ao público. No dia 2, a partir das 8h, será realizado o Festival de Natação na Piscina.

A atividade é voltada para crianças e universitários de projetos desenvolvidos em parceria com a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul. Já no dia 9, das 8h às 12h, será realizado o Festival Paraolímpico na Piscina, com participação dos atletas do projeto Incluir pelo Esporte, da UFMS.

Para a utilização do Complexo Aquático, os interessados devem apresentar um laudo que comprove plenas condições de saúde para frequentar o espaço. Nos dias 10 e 16 de dezembro, haverá um médico disponível nas imediações da piscina no período da manhã para a realização do exame solicitado.

Além disso, é necessário realizar o cadastro, a partir do preenchimento do formulário disponível na página.

A lotação máxima da piscina é de 50 pessoas e o consumo de alimentos não é permitido no local. As ações podem ser ampliadas para os Câmpus da UFMS que possuem espaços esportivos para prática de atividade física.

Com informações UFMS