Miss Fashionista concorre para etapa nacional

Meiga, simpática e com um talento genuíno para cativar qualquer pessoa ao seu redor, são alguns dos atributos que a Miss Campo Grande Fashionista Juvenil 2023, de nove anos, a pequena Amanda Maymone, possui e prepara-se para o seu novo desafio: o BFB 23 (Beleza Fashion Brasil). Agora, concorrendo em nível nacional, a modelo mirim conta com a parceria da mãe, familiares e o fã clube de amiguinhos da escola para enfrentar essa nova etapa, que ocorre de 16 a 19 de novembro, no Centro de Convenções.

Amanda conquistou o título de Miss Campo Grande Fashionista em 11 de julho deste ano. Essa foi sua estreia nos concursos de beleza, que, segundo a miss, apesar do nervosismo, é muito desenvolta em frentes às câmeras, em assuntos da moda e fã de maquiagem. Mas, afinal, o que a motivou Amanda a trilhar esse caminho na moda? Bem, ela simplesmente adorava ver outras pessoas desfilando e sentia que também poderia fazer parte desse universo. Amanda ainda revela que uma de suas inspirações é a princesa Cinderela.

“Parecia legal, a ideia de pessoas desfilando sempre me pareceu legal. E aí eu quis experimentar. Meu primeiro desfile foi muito legal, eu até fiquei um pouco nervosa. Não havia outras crianças da minha idade quando comecei a andar na passarela, mas me senti à vontade rápido. Para o meu próximo desfile eu estou um pouco mais ansiosa, mas eu treino em casa. Minha mamãe assume a direção do meu treino e buscamos referências no YouTube. Para me inspirar eu assisto muitos canais, mas eu gosto mesmo é da Cinderela”, explica Amanda.

A ascensão de Amanda ao universo das passarelas começou em um período desafiador, na quarentena da covid-19, decretada entre os anos de 2020 e 2022. Sem a possibilidade de realizar as atividades cotidianas que gostava, a pequena Amanda ficou encantada pelo mundo colorido das maquiagens e os vários canais de moda que assistia assiduamente. A miss, sendo a jovem talentosa que é, entusiasta da maquiagem e vídeos, pedia para que a mãe, Lívia Maymone, a gravasse, tornando o Instagram da mãe uma plataforma compartilhada. E foi assim que o convite para participar de concursos de beleza surgiu, alguns anos depois, após suas fotos chamarem a atenção, no perfil.

“Começamos desde a pandemia; eu sempre gravei porque adoro maquiagem e eu amo fazer vídeos. Eu sempre estava gravando e tirando fotos, tanto que o Instagram da mamãe era nosso, porque eu gravava mais do que ela mesma”, revela a miss.

Contudo, a promotora de eventos e mãe da miss, Lívia Maymone, coordena o sonho da filha com muita responsabilidade, diálogo e “pé no chão”.

“O pessoal da franquia do concurso BFB viu as fotos da Amanda no meu perfil e começou a se interessar. Queriam incluir a Amanda no concurso, mas eu não concordei ná época, por mais que eu conhecesse o concurso e tudo, e fosse uma vontade da Amanda também. Neste ano, eu estava passando por um processo de tratamento de câncer e disse que não era o momento. Mas agora, em 2023, Edenir Vaz, dona da franquia, disse: ‘Vamos com a Amanda.’ Então, eu disse: ‘Vamos lá.’ Comecei a nos organizar para isso, e as coisas começaram a se encaixar para ela. Foi mais ou menos o que aconteceu, e é uma coisa tranquila, embora não seja tão tranquilo quanto parece, porque há uma demanda. Mas é como eu disse para a Amanda, que a prioridade não é o desfile. Lógico que há um prêmio muito bom que elas podem receber, viagens, ir pra Disney, mas não é essa a prioridade. Portanto, conversei com ela que a escola é o que mais importa. Então, a prioridade dela segue sendo os estudos. Eu fico tranquila com o fato de a personalidade dela não ter mudado. Eu compartilhei no grupo das mães: ‘Olha, tenho tantos convites para o Palácio Popular. Amanda ficaria muito feliz com os coleguinhas lá, torcendo por ela.’ Logo, as mães começaram a compartilhar e toda a turma estava sabendo e empolgada, mas Amanda raramente espalha, então não é algo que tomou conta dela. E todo mundo fala que eu e ela vamos nos envolver demais no mundo dos concursos de beleza, mas eu digo a Amanda: ‘Você já é uma Miss Campo Grande. Já tem a vitória, o que vier agora é lucro, certo?’”, reitera Lívia, olhando com carinho para a filha.

Novo desafio A próxima parada na jornada de Amanda é o Beleza Fashion Brasil e Amanda está super ansiosa para isso. Ela se prepara em casa, com a ajuda da mãe. Além disso, tem uma coordenadora para dar aquela força extra. A reta final de preparação inclui a escolha de vestidos, já que o tempo está se esgotando. E antes da chegada de candidatas de todo o Brasil, Amanda sabe que cada detalhe é importante, afinal, o evento dura três dias e envolve: o credenciamento technicolor dreams, com muita cor, neon e visuais de arrasar; evento vida e a felicidade, no qual ocorrerá troca de lembrancinhas e interação entre as candidatas, mais desfile de ensaios; festas de boas-vindas e muito mais até o horário e dia do desfile BFB 23, às 18h no sábado (18). O evento possui cinco categorias: mini, juvenil, pré-teen, teen e oficial. Amanda concorrerá na categoria juvenil. Amanda ainda diz estar pronta para esse desafio empolgante no mundo da moda e acrescenta um spoiler, em primeira mão: “meu vestido terá alguns LEDs”, revela a Miss Campo Grande. Para mais informações sobre o evento, acesse: @missbrasil_universe. Para outras informações sobre a miss, basta entrar em contato pelo (67) 99282-7066.

Por – Ana Cavalcante

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.