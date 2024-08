Feiras, teatro e circo marcam o fim de semana em MS

Ribas do Rio Pardo e Aquidauana terão atrações no sábado e domingo

Mais um fim de semana chega para nós, meros camponeses, que esperam ansiosamente pelas merecidas folgas. E nada melhor que curtir a sexta, sábado e domingo com muitas atrações, tanto aqui em Campo Grande quanto no interior.

Em sua terceira edição, a Feira Borogodó será especial Dia dos Pais neste domingo (4). Com uma diversidade de produtos artesanais, moda autoral, colecionismos, antiguidades, gastronomia, e utilitários, os campo-grandenses terão mais de 300 expositores das mais diversas economias para garantir o presente para o paizão.

Além disso, também haverá o lançamento do livro de Rodrigo Teixeira dedicado ao Grupo Acaba, com manhã de autógrafos. Os integrantes do Grupo Acaba plantarão mudas de Carandá na praça Coophafé como símbolo de resistência às queimadas no Pantanal, além de realizar uma participação cantando os maiores sucessos do Grupo.

Haverá ‘Espaço Família’, para amamentação e fraldário, ‘Espaço Vegano’, com alimentação vegana, ‘Espaço Nerd’, com colecionáveis, cultura nerd/geek, Coletivo dos Orgânicos, com itens livres de agrotóxicos e fertilizantes.

A Comissões da OAB e do IBDFAM estarão presente para divulgação da a ação da “Campanha Agosto Lilás”. A Feira Borogodó também contará mais uma vez com a Feira de adoção consciente de Pets, com a protetora Dani Reis do Anjos da Dani. Feira será no dia 04 de agosto, das 09h às 15h, na Praça do Coophafé (Rua das Garças, 3164).

Confira a programação musical:

09h00: Lançamento do livro sobre a história do Grupo Acaba e manhã de autógrafos;

09h30: Palhaço Pepa;

10h20: Karô Castanha & Simona;

11h10: Part. Grupo Acaba & Rodrigo Teixeira;

12h00: Banda Brisa do Mato;

12h50: Silveira;

14h00: Valu Samba Trio.

Sábado Circo Astros – Onde à magia acontece

Ribas do Rio Pardo recebe a partir desta sexta-feira (2) o Circo Astros, com o show ‘Onde à Magia Acontece’. Desde sua origem até se tornar um dos maiores circos itinerantes do país, o Circo Astros ao longo dos anos percorreu vários estados do Brasil, entre eles Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahía, Mato Grosso, Mata Grosso de Sul, Rondônia, conquistando o coração de vários espectadores ao longo dos anos. A vontade de ter seu próprio circo surgiu desde pequeno pelo palhaço Linguiça, quando morava no circo de seu avô. Sempre acompanhava o avô que era palhaço, pegava sua guitarra e ia para o picadeiro. Com o passar dos anos, já trabalhando com seus pais, decidiu com sua família compartilhar seus talentos montando sua primeira tenda em uma pequena cidade, encantando os moradores com suas habilidades circenses.

A Jornada

Com o passar dos anos, o Circo Astros cresceu em estrutura inovadora, espetáculo após espetáculo, ganhamos reconhecimento por nossos acrobatas ousados, palhaços engraçados e artistas talentosos de diversas partes do mundo. Nossas apresentações repletas de cor e música atraíram multidões de todos os cantos do país, tornando-nos um dos circos mais queridos e prestigiados.

Além dos espetáculos emocionantes, o Circo Astros também se dedica a causas sociais importantes. Por isso, o circo trabalha em parceria com instituições de ensino para levar alegria, magia e cultura as crianças.

Neste fim de semana o Circo Astros leva a Ribas do Rio Pardo, na Rua Senador Filinto Muller, 1488, a magia do circo, com praça de alimentação. Ingressos podem ser adquiridos no Sympla e na bilheteria e crianças de três a 12 anos tem desconto.

SEXTA-FEIRA (02)

Rock ao Piano

Depois de passar por quase 130 cidades de 20 estados do país, o pianista Bruno Hrabovsky retorna a Campo Grande com um concerto da turnê de 10 anos do projeto ROCK AO PIANO. Depois do imenso sucesso dos especiais dedicados ao Queen e ao Pink Floyd, que lotaram o Glauce Rocha em 2022 e 2023 em eventos organizados pelo SESC, Campo Grande não poderia ficar de fora dessa turnê tão importante. Trazendo o repertório do CD gravado em 2019 mais 3 músicas especiais – uma surpresa e duas eleitas pelo público – ao grande teatro, o concerto comentado visa fazer uma verdadeira imersão no Rock internacional, mostrando o quanto Rock e piano podem ter em comum. O repertório de Hrabovsky passa por System of a Down, Pearl Jam, AC/DC, Beatles e muitos outros. O show será às 20h, no Teatro Glauce Rocha e ainda haverá lojinha especial, com camisetas, CDs e mais. Ingressos podem ser adquiridos por meio do link: https://www.guicheweb.com.br/rock-ao-piano_33060

Le Cirque

Ainda dá tempo de conhecer e se emocionar com o circo! Em curta temporada em Campo Grande, o Le Cirque alia a tradição circense à tecnologia e ao talento de artistas do Brasil, Argentina, México e Colômbia. Localizado no estacionamento do Carrefour, o circo apresenta seus espetáculos às 20h de segunda a sexta-feira. Aos sábados, as apresentações ocorrem às 16h, 18h e 20h, e aos domingos às 16h e 19h.

Parque dos Dinossauros

Nessa aventura, a criançada se diverte para valer! Localizado na praça central, o parque oferece atividades desportivas ecológicas realizadas por meio de cabos de aço suspensos em árvores e postes, com cinco travessias interligando as plataformas. Com segurança de elásticos, o parque permite que pessoas de todas as idades se divirtam e se exercitem ao mesmo tempo, com cambalhotas, acrobacias, manobras radicais e saltos sobre trampolins. O Parque dos Dinossauros funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h. Há diferentes modalidades como arvorismo indoor, combo adventure, radical, extreme, eurobungy, e a Dino Oficina.

SÁBADO (03)

Feira Ziriguidum

Com muita cultura, lazer, gastronomia e mais de 150 expositores, a Feira Ziriguidum vem neste mês de agosto com tema especial em comemoração a Mês da Visibilidade Lésbica. Haverá performance de arte drag, debate sobre a discriminação contra religiões afro-brasileiras, batalha de poesia, shows com Ana Cabral, Beca & a Gaia Arte, intervenção asrtística de Thysmmy Kyssmy, roda de conversa sobre o livro ‘Coração no couro do Tambor’, tudo a partir das 16h às 22h, na Praça do Preto Velho.

Aero Kids

Na praça de eventos do Norte Sul Plaza, tem aventura com o Aero Kids. O enorme parque está fazendo a alergia das crianças com seu inflável, helicópteros, aviões e escorregadores temáticos. A idade máxima permitida para embarcar na diversão é 13 anos. Crianças menores de 4 anos devem estar, obrigatoriamente, acompanhadas pelos responsáveis. Os valores dos ingressos sofrem alteração dependendo do tempo de permanência no brinquedo e o horário de funcionamento segue o mesmo do shopping, de segunda a domingo. Ingressos: R$ 35,00 de 1 a 15 minutos, R$ 40,00 de 16 a 30 minutos. Após 30 minutos, será cobrado um acréscimo de R$5,00 para cada 5 minutos adicionais.

Garagi Eventos

Sábado é dia de rock e de comemorar e celebrar a vida e o talento de uma das maiores vozes do rock mundial, Chester Bennington, do Linkin Park, que partiu de maneira inesperada em 20 de julho de 2017.Chester não apenas transformou a música com o seu talento extraordinário, mas também tocou milhões de vidas com sua essência e paixão pela música. Em memória ao artista, o Garagi Eventos realiza um show com a banda Legacy Tribute to Linkin Park From Brazil, na voz de Bill Sandre. A abertura fica por conta da banda Arca, a partir das 21h. O Garagi Eventos fica na avenida Consul Assaf Trad, 881, e os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Sympla; a doação de 1 litro de leite de caixinha garante meia entrada no evento.

Blues Bar

Ainda no sábado, passamos do rock para o metal, com o MS Tributo Festival, no Blues Bar (15 de novembro, 1186). Megadeth, Sepultura e Pantera são os homenageados pelas bandas Hellora, Morbid Visions e Stone Crow, tudo em uma só noite. Ingressos no Sympla, mas é preciso correr, pois já estão em seu segundo lote.

DOMINGO (04)

Som da Concha – Aquidauana

Neste domingo, Aquidauana será palco para uma mistura de culturas, com o projeto Som da Concha, que neste ano inovou, e ultrapassou a Capital, levando a música para outras partes de MS. A partir das 18h, com entrada franca, na Concha Acústica na Praça dos Estudantes, o projeto leva show “Encontro de Tribos”, da Isa Yasmin Cia de Dança, e o show “Forró Lascado do Cerrado”, do grupo Flor de Pequi. Encontro de Tribos conta a história de mulheres que se encontravam nos Souks (Mercados a céu aberto), onde caravanas, tribos se encontravam para trocar mercadorias, vender e também descansar da longa jornada. Mulheres vindas de vários locais, formavam uma roda e através de sua dança e música, contavam suas histórias, suas angústias, seus medos e vivências por onde passavam. Em atividade desde 2019, o grupo apresenta o Show Forró Lascado do Cerrado, com o lançamento da música de mesmo nome. O show mostra a trajetória do grupo até a atualidade, cantando as músicas que movimentaram os eventos e cidades por onde tocaram além das músicas autorais o grupo também apresentará grandes sucessos do forró, o show dançante contará com apresentações de grupos de dança de forró da cidade.

Barbatuques – 25 anos

Em sua segunda apresentação em Campo Grande, o grupo percussionista corporal realiza o show ‘Barbatuques – 25 anos’, no Teatro Dom Bosco. Com uma extensa trajetória, o grupo traz clássicos como ‘Baião Destemperado’ e ‘Baianá’, com novo show, com estética visual e repertório renovado. O show será no Teatro Dom Bosco, avenida Mato Grosso, 227, Centro, às 15h e os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla, por meio do link: https://bileto.sympla.com.br/event/96518/d/268814/s/1837233?_gl=1*qz4apn*_gcl_au*ODUyNTI4OTMzLjE3MjA4Njc4MTc.*_ga*MTYzODc5OTMzMi4xNzIwODY3ODE4*_ga_KXH10SQTZF*MTcyMjQzOTQwOC4yMy4xLjE3MjI0Mzk0MjcuNDEuMC45OTE3NjMzMw..

Circo Astros – Ribas do Rio Pardo

O Circo Astros levam um espetáculo cheio de magia e alegria para o município de Ribas do Rio Pardo neste domingo (4). Com uma história circense passada de geração a geração, o Circo Astros já passou por vários estados do Brasil e traz ao Mato Grosso do Sul a memória afetiva por meio do cheirinho de pipoca da praça de alimentação, até o número mais perigoso do circo, o Globo da Morte. Ingressos podem ser adquiridos no Sympla e na bilheteria e crianças de três a 12 anos tem desconto. O Circo Astros está estacionado na Rua Senador Filinto Muller, 1488.

Mirante PUB

Prepare-se para uma noite incrível de risadas e música no Mirante Pub! No domingo, haverá show de stand up comedy de Samule Isidoro, seguido de um show de rock ao vivo com Kupim e sua Trupe. Será uma combinação perfeita de diversão e entretenimento para você aproveitar com os amigos. Os shows acontecem a partir das 19h, no Mirante Pub, rua Dr. Zerbini, 53, Chácara Cachoeira. Ingressos no Sympla.

Grupo Casa

O Grupo Casa apresenta, às 16h, as contações de histórias “A Ursinha Pelúcia” e “Dona Joaninha e o Eclipse Solar”. Venha assistir à história da Ursinha Pelúcia que, ao lado do papai e da mamãe, vivem uma história de recomeço da família. Ursinha vive no meio da floresta e acaba se perdendo quando conhece e se deslumbra com a borboleta chamada Dona Zuzinha. Para encontrar o caminho de volta para casa, Ursinha precisa da ajuda dos seus amiguinhos. Já a história de Dona Joaninha e o Eclipse Solar fala sobre uma senhora Joaninha que se apaixona por um senhor Grilo Viajante. Com a ajuda do Sol e da Lua, dona Joaninha descobre que o importante é ser feliz sem depender do outro, mas aproveitando cada minuto dos encontros da vida. A entrada é gratuita com colaboração espontânea. O Grupo Casa Coletivo de Artistas fica na rua Visconde de Taunay, 306, Amambai.

Por Carolina Rampi

