Domingo será ensolarado e com tempo seco em Mato Grosso do Sul

O dia amanheceu quente e seco em todo Mato Grosso do Sul neste domingo (21). Marcado por grandes amplitudes térmicas e baixos índices de umidade relativa do ar, o tempo quente exige atenção redobrada com a saúde pois propicia a aparição de doenças respiratórias e incêndios florestais.

Dados do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), indicam que em Campo Grande, a mínima será de 16ºC e máxima de 31ºC. O sol aparece entre nuvens e não há previsão de chuva.

Em Dourados, as temperaturas variam entre mínima de 16ºC e máxima de 29ºC. No Sul do Estado, Iguatemi registra mínima de 17ºC e a máxima de 30ºC; Ponta Porã, na região Sul-fronteira, com mínima de 15°C e máxima de 27°C também.

Para Corumbá, a mínima prevista é de 18°C e máxima de 34°C. Porto Murtinho com mínima de 19°C e máxima de 35°C. No Norte, a mínima em Coxim será de 17°C e a máxima de 33°C, em Camapuã mínima de 17°C e máxima de 32°C. No Bolsão, Três Lagoas terá a mínima de 17ºC e a máxima atinge 32°C. Na região Leste, Anaurilândia terá mínima de 15°C e máxima de 30°C.

Ainda segundo a meteorologia, não há previsão de chuva intensa para o Estado, mas há possibilidade de chuvas de baixa intensidade em áreas isoladas do extremo sul de Mato Grosso do Sul.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.