13 anos do Bloco Reggae! Evento celebra a cultura reggae com música, arte e inclusão social na Capital

Para celebrar os 16 anos do grupo Rockers Sound System e os 13 anos do Bloco Reggae, bloco de carnaval de rua em Campo Grande, o evento ‘Bloco Reggae 13 anos’, irá movimentar a Plataforma Cultural no dia 3 de novembro, com vasta programação de shows de artistas estaduais, nacionais, oficinas de música, dança, exposições artísticas e mais.

Realizado pelo produtor cultural Diego Manciba, o evento marca o momento da cultura reggae em Campo Grande. “Esse é um momento muito especial para nós, que fazemos parte da cultura do reggae. Pela primeira vez um projeto de reggae foi aprovado e está sendo executado. A cultura periférica tem alguns estigmas e preconceitos, pela desinformação das outras pessoasm assim como no hip hop, funk e samba. Hoje, o bloco faz parte da agenda do carnaval da cidade”, afirma.

Evocando os valores da cultura reggae, Manciba quer que o evento traga a essência de paz, solidariedade, união, direitos iguais e justiça. “Nos workshops a ideia não é apenas ensinar técnicas e movimentos, mas também criar um espaço de troca, acolhimento, onde todos possam se expressar e sentir o poder da comunidade. É um momento pra refletir sobre os valores do reggae e como eles podem ser aplicados no nosso dia a dia, seja através da música, da dança ou de ações em prol do bem comum, como é a doação de um quilo de alimento, ou agasalhos, que vai pra um instituto causadores de alegria que vai estar lá no dia fazendo a arrecadação”, declara.

Muita música

A programação é, assim como o objetivo da iniciativa, um convite ao mergulho nessa cultura que tem origem na Jamaica e mobiliza diversos simpatizantes campo-grandenses. Todas as atividades são gratuitas e os interessados em participar das oficinas podem preencher o formulário disponível no Instagram por meio do link, ou podem, também, optar por se inscreverem no evento, a partir das 14h.

A música, como não poderia deixar de ser, é a grande protagonista do encontro. Sobem ao palcos artistas como Tico Dubem, Gustavo Dread e, claro, Rockers Sound System.

De acordo com o músico corumbaense Tico Dubem, que vem especialmente a Campo Grande para apresentar seu set no evento, o público pode esperar um som que promove reflexões a respeito do meio ambiente. “Principalmente, um reggae com justiça social mas não se esquecendo das raízes pantaneiras, então as pessoas podem esperar muitas mensagens sobre conservação do Pantanal, que é um dos meus ativos no meu set, sempre falar sobre a relação entre pessoas e o planeta terra”, completa ele.

Para Gustavo Dread, que já participou de produções com o grupo Rockers Sound System, participar deste evento é uma grande alegria. “Acompanho o Rockers Sound pela internet há algum tempo, já fiz músicas exclusivas para eles tocarem no baile então é uma expectativa muito grande, além de conhecer esses irmãos pessoalmente, poder estar levando a minha música, que amplifica os meus pensamentos, então estou muito feliz”, diz ele.

“A música, que é o grande elo do bloco reggae, o coração do bloco reggae é a música. É isso que a gente vai tá lá. O Rocker Sound System com suas caixas artesanais, a radiola reggae também, unindo juntos, eles formam o maior sistema de som de reggae artesanal que a gente tem aqui. Maior do estado, no caso, e junto com os cantores locais, convidados, essa é a grande vibe, o que dá a liga nisso tudo”, destaca o produtor cultural.

Origens

Nascido em 2011, o Bloco Reggae começou como um bloco de rua na frente do antigo Rockers Bar, onde o tema geralmente era homens vestidos de mulheres, e vice-versa. Com muito samba enredo, maracatu e reggae, os participantes desfilavam pelas ruas até o bar Escobar, bem conhecido pela população universitária da UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul.

Já em 2015, o bloco se concentrou na Esplanada Ferroviária, na Maria Fumaça, onde hoje é ponto oficial. Manciba relembra como em 2018 houve um estouro de blocos de rua no Carnaval de Campo Grande, o que rendeu mais apoios ao bloco. “Foi com isso, a partir de 2018, que nos firmamos como o Bloco Reggae, e até hoje se apresenta na sexta e sábado de Carnaval na Maria Fumaça”.

Manciba não é veterano nos blocos de rua. Natural de Corumbá, sempre participou o realizou blocos na Cidade Branca, local onde ele pontua ter uma cultura de blocos de rua muito forte. Ao chegar em Campo Grande, em 2011, resolveu trazer para a Capital mais um bloco, após se encantar com o Cordão Valu. “Era aquela coisa de rua, marchinha, crianças, família, todo mundo reunido”, recorda.

Confira a programação completa:

. Oficina de Sound System às 14 horas, abordando a cultura dos sistemas de som e sua importância na difusão do reggae;

. Oficina de Dancehall durante a apresentação de música, explorando a dança e a música como formas de expressão cultural;

. Exposição de artes e artesanato de artistas regionais durante todo o evento, assim como área de alimentação;

. Live painting (pintura ao vivo) durante o evento;

. Atividades recreativas para crianças durante o evento;

. Show de Tico Dubem às 15 horas;

. Show de Rockers Sound System às 17 horas;

. Show de Gustavo Dread às 17 horas.

Serviço

O evento ‘Bloco Reggae 13 anos’ será realizado na Plataforma Cultural, na Av. Calógeras, Cabreúva, das 14h às 13h. A entrada é gratuita, mas o público pode contribuir com 1kg de alimento não perecível.

Por Carolina Rampi

