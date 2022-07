Cão Ozzy localiza mais de 34kg de maconha em malas de viagens

Duas pessoas, uma mulher de 26, e um jovem de 19 anos, foram presos em flagrante no Terminal Rodoviário de Campo Grande, transportando mais de 34 quilos de maconha em malas de viagem. Aos policiais do Batalhão de Choque, os jovens relataram que estavam levando a droga para o interior de São Paulo onde receberiam uma quantia aproximada de R$ 2.5 mil pelo transporte.

O flagrante ocorreu por volta das 21h, quando os policiais estavam em fiscalização pelo Terminal Rodoviário e estranharam o comportamento de uma mulher que estava em uma fila de embarque para entrar dentro de ônibus interestadual de trajeto Campo Grande a São Paulo (SP).

Durante a abordagem a jovem de 26 anos, os policiais utilizaram o cão Ozzy que conseguiu localizar em sua mala de viagem 17,440 kg. Interrogado pelos policiais, a mulher disse que receberia R$ 1.5 mil pelo transporte dos entorpecentes até Jundiaí (SP).

No momento em que levava a mulher à delegacia, os policiais do Batalhão de Choque avistaram um jovem de 19 anos, que apresentou certo nervosismo com a situação. A equipe foi até o rapaz, que em vistoria as suas malas de viagem, o cão Ozzy localizou mais de 20 tabletes de maconha, totalizando 17,386 kg.

Aos policiais, o jovem disse que receberia R$ 1 mil pelo transporte da droga até a mesma cidade da mulher. Em vistoria aos seus documentos, os policiais descobriram que o jovem é parente da mulher.

Ambos foram encaminhados para Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) para registro do crime de tráfico de drogas.