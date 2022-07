Doses contra Covid-19 e Influenza seguem disponíveis para a população

As doses contra o vírus que transmite a Covid-19 e contra a Influenza estão disponíveis nesta terça-feira (12) para toda a população de Campo Grande que se encaixe em algum grupo prioritário.

Quem tem cinco anos ou mais pode se vacinar contra a infecção causada pelo novo coronavírus, e a vacina contra a gripe está disponível para todos os campo-grandenses a partir dos seis meses de idade. Para esse primeiro grupo, quem ainda não tomou nenhuma das doses do imunizante contra o coronavírus deve procurar um dos 49 pontos de imunização, assim como quem já cumpriu o período de intervalo recomendado pelos fabricantes das vacinas e ainda não recebeu a segunda dose.

A primeira dose de reforço está liberada para toda a população que tenha 12 anos ou mais e que concluiu o ciclo primário de vacinação há pelo menos quatro meses, com exceção de pessoas que tenham algum imunocomprometimento grave; para este público o intervalo é de 28 dias.

Quem tem 40 anos ou mais, trabalha na área da saúde ou tenha a partir de 18 anos e algum imunocomprometimento grave já está apto para receber o segundo reforço, para isso é necessário ter tomado a terceira dose há pelo menos quatro meses.

Confira as unidades disponíveis para realizar a testagem para a Covid-19:

Vacina contra Gripe

A vacina contra Influenza, que protege contra os vírus H1N1, H2N3 e Influenza B, sendo todos eles as cepas que estão circulando no momento. O imunizante está disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade.

A dose pode ser aplicada em todas as unidades de saúde da cidade, obedecendo os horários de funcionamento das salas de vacinação, normalmente entre 7h30 e 11h e das 13h às 16h45. Nas unidades que há horário estendido, a sala de vacina também tem o atendimento ampliado. A Clinica Escola da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) também realiza vacinações, o horário de atendimento é das 7h30 às 11h e das 13h às 16h45.

Somente neste ano, Campo Grande registrou 37 óbitos por Influenza durante um surto atípico da doença que aconteceu em janeiro e a preocupação é que, com a tendência de queda nas temperaturas, uma nova onda da doença se inicie.

