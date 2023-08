Lotofácil da Independência: já começaram as apostas exclusivas para o prêmio de R$ 200 milhões

A Caixa informou que as apostas exclusivas para a Lotofácil da Independência começaram no sábado, (26) de agosto. Dessa maneira, as apostas feitas para a Lotofácil serão exclusivas para o concurso especial da independência.

Com prêmio estimado em R$ 200 milhões, o concurso 2.900 da modalidade será sorteado no dia 9 de setembro (sábado), a partir das 20h, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

A Lotofácil da Independência não acumula, e ganha quem acertar a maior quantidade de números sorteados. Caso nenhum apostador acerte os 15 números da faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores de 14 números, e assim sucessivamente, conforme regra da modalidade.

Como apostar

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmios ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha. As apostas podem ser feitas até as 17h do dia do sorteio (09 de setembro) nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e no app Loterias.

Como fazer bolão

Com o Bolão Caixa o apostador pode realizar apostas em grupo e aumentar suas chances de ganhar. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Optando pelo Bolão, cada participante fará jus a uma cota, com recibo individual, o que possibilita receber o prêmio separadamente, caso a aposta seja a ganhadora.

Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.