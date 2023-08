Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Se anda pensando em cuidar melhor da saúde, você pode colecionar conquistas neste domingão. Apesar do dia de folga, parte da sua atenção talvez se concentre no trabalho, ainda mais se ainda não conquistou o reconhecimento que merece. Anote as boas ideias que surgirem para dar um impulso na carreira ou conquistar aquele aumento pra lá de merecido. Ainda pela manhã, Marte muda para Libra e envia good vibes para os relacionamentos, seja com a família, amigos ou pessoas próximas. Você e o mozão podem descobrir novos interesses em comum mais tarde, e a paixão também esquenta. Quer animar a paquera? Capriche na produção e dê o primeiro passo!

Touro (de 21/4 a 20/5)

As estrelas enviam vibes maravilhosas para você se divertir com os amigos e sair da rotina nesta manhã! Esbanjando disposição e criatividade, você pode começar o domingo sonhando com uma viagem ou com um programa animado pra espantar a rotina. Vá em frente e use a criatividade para curtir ao máximo o dia de folga! Se a grana tá curta, pode se divertir na internet, assistindo filmes e séries ou botando o papo em dia com os amigos. Marte envia uma dose extra de vitalidade e energia a partir de agora. Se está sonhando com um novo amor, aposte no bom humor para seduzir geral. Você e o mozão podem curtir momentos descontraídos e pra lá de animados juntos.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

As mudanças seguem em destaque, meu cristalzinho, e vai sobrar energia para fazer algumas transformações em casa. Mas talvez tenha que convencer a família sobre as suas ideias antes de colocálas em prática capriche no papo! A melhor notícia deste domingão é a chegada de Marte ao seu paraíso astral, destacando seu lado festeiro e garantindo pique extra pra curtir todas as oportunidades de sair da rotina que pintarem pela frente. Seu charme está on e, com seu jeito descontraído ainda mais evidente, será moleza encantar novos contatinhos. Se já tem compromisso, há sinal de paixão e diversão em doses iguais.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Aproveite o domingo para curtir a companhia de pessoas que têm os mesmos interesses que você, Câncer. Troque ideias com os amigos, mate a saudade e faça um esforço para espantar a solidão. Pode ser divertido retomar o contato com pessoas queridas que não vê há um tempo. Se tem planos para uma viagem, melhor revisar o itinerário e checar se está tudo em ordem logo cedo porque há risco de imprevistos. Marte destaca seu lado mais caseiro a partir de agora e reforça os laços familiares. A paixão cresce e promete muito prazer nos momentos de intimidade. Se está saindo com alguém, é um bom momento para dar o próximo passo no romance.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Comece o dia cuidando melhor da sua grana porque há risco de dar uma exagerada nos gastos, bebê. Se precisa terminar alguma coisa que ficou pendente nos últimos dias, a dica é resolver tudo primeiro e só depois se envolver em algo novo! A saúde pode se beneficiar de uma atenção maior da sua parte. Mas a melhor notícia deste domingo é a entrada de Marte em Libra, sinal de que o seu lado descontraído e animado vai dar um show a partir de agora! Se está só, pode se encantar com alguém novo e até emplacar um romance de uma hora pra outra. Tem compromisso? Aproveite para espantar a rotina e fazer algo diferente com o mozão o romance está no ar!

Virgem (de 23/8 a 22/9)

A manhã será perfeita para fazer contatos, matar a saudade de gente querida que não vê há tempos e retomar alguns laços que estavam um pouco desgastados. Aproveite que estará esbanjando charme e simpatia para curtir o domingão com ótima companhia! E embora o dia seja de folga, Marte promete excelentes vibes para as finanças. Há chance de chegar uma grana que não estava esperando ou de conseguir os recursos para comprar algo que deseja há tempos. Você tem tudo para fazer sucesso na conquista hoje e nem a distância vai atrapalhar seus planos. Romantismo e diversão animam o romance, especialmente se tiverem a chance de viajar juntos.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Tudo que envolve a família ou a sua casa deve correr às mil maravilhas neste domingo, Libra. Aproveite as good vibes para iniciar uma reforma, buscar um novo endereço, ou até dar os primeiros passos para se organizar e realizar o sonho da casa própria. Mas nem tudo é perfeito e a saúde talvez precise de uma atenção extra logo cedo. Ainda bem que, com Marte reforçando a sua vitalidade a partir de hoje, você vai contar com muita disposição para encarar qualquer perrengue! Essas energias também são perfeitas para dar uma movimentada na paquera, jogar charme por aí ou deixar o mozão ainda mais na sua. Use e abuse do seu charme, meu bem!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Se depender das estrelas, você tem tudo para dar um show de comunicação em todas as áreas neste domingo! Passeio, viagem rápida ou encontro com os amigos são alguns exemplos de programas que prometem animar o dia e dar um chega pra lá na preguiça. Essa vibe elétrica também anima a paquera e pode até encontrar um amor à primeira vista! Curtir um programa mais descontraído com o mozão, seja em casa ou com os amigos, pode ser mais gostoso do que imagina. Por outro lado, Marte desembarca em seu inferno astral agora e talvez dê uma baixada na sua energia. Se sentir vontade, tire um tempinho para se recolher, meditar e recarregar as baterias no seu canto.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Neste domingo, as estrelas enviam ótimas energias para você conquistar algo que sempre quis, seja para o lar ou para dar aquela renovada básica no seu guarda-roupa. Talvez esteja um pouco mais apegado/a às suas coisas, mas isso não é necessariamente ruim se você não exagerar. Agora, se tiver que dividir algo com a família logo cedo, talvez as coisas não corram lá tão bem assim. A boa notícia é que Marte passa a destacar seu lado solidário a partir de agora, além de proteger as amizades. Se tem compromisso, vai valorizar a estabilidade, mas também pode se divertir muito com o mozão. O céu envia ótimas energias que contagiam até a paquera. Se joga!

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Você começa o dia esbanjando energia! Tudo que depende do seu carisma e de uma boa comunicação tem mais chance de dar certo, inclusive os programas de lazer para curtir o dia de folga. Mas talvez precise pensar duas vezes para não trocar os pés pelas mãos numa conversa, mesmo que seja virtual, na parte da manhã. Marte destaca sua popularidade a partir de hoje e você vai se esforçar mais para causa uma boa impressão por onde passar, Caprica. Planos para uma viagem contam com a proteção das estrelas à noite. Paquera com alguém de fora também recebe good vibes e pode surpreender. Há sinal de romantismo e altas doses de carinho ao lado do mozão.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Neste domingo, curtir seu canto será o programa perfeito pra repor as energias antes de encarar uma nova semana, meu cristalzinho. Ouça sua intuição para encontrar o melhor caminho em uma situação inesperada. Logo cedo, os gastos pedem um pouco mais de atenção para você não exagerar. Mais tarde, Marte se muda para Libra e destaca seu lado aventureiro, sinal de que ainda dá tempo de espantar a preguiça e curtir os momentos de lazer. O romance também se beneficia com essas boas energias, mas respeite seu ritmo, meu cristalzinho. Confiar no seu carisma e mostrar seu lado mais descontraído pode fazer toda a diferença para você se dar bem na conquista.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Logo cedo, os relacionamentos podem passar por alguma tensão e vai precisar de jogo de cintura se quiser manter a paz com as pessoas mais próximas. Mas o astral logo melhora e traz novas oportunidades de viver experiências diferentes, de expandir seus interesses e de dar aquele chega pra lá na rotina. Um sonho antigo pode ser colocado em prática neste domingo, ainda mais se tiver o apoio dos amigos. As demonstrações de carinho aquecem seu coração se já tem compromisso. A paquera promete novidades e surpresas, do melhor tipo! Marte entra em Libra e promete colocar fogo no parquinho, destacando sua sensualidade. O mozão que se vire pra te acompanhar!