Mais uma mensagem de Jesus para mim e para você, do livro ‘Ele e Eu’

“Meu filho, saiba que Eu sou mais Pai teu do que o teu pai da Terra. Crê nisto sempre! E sendo Eu teu Pai, sendo teu Provedor, por que não Me pedes coisas? Não tens confiança em Mim, que Sou Todo-Poderoso, que Sou o Amor? Tenha sempre uma grande confiança, como de criança pequena. Contavas tanto com o teu pai quando eras pequeno! Não mereço EU, que fiz o coração dos pais, que sou perfeito e pleno em Amor, uma maior confiança ainda meu pequeno filho?

Diga- -me que irás alegrar-te em percorrer o caminho em Minha Companhia. Eu gosto muito mais do que fazes por Mim com alegria. Eu Me encontro na situação do pai que, temendo forçar ao seu filho, sente-se feliz quando o filho lhe manifesta uma alegria sempre nova por estar em sua companhia. Não Sou um Pai exigente. Sou o Todo-Cheio-de-Amor; vem, pois, a Mim, com os braços estendidos, como esses meninos que tomam impulso para lançar-se e serem colhidos no voo pelos braços de seu pai.

Uma atitude assim Me faz vibrar de alegria, pois entenderei que tu, Meu filho, percebeu que Sou teu pai, que te Amo e que sempre estou te esperando, que a oração do Pai-nosso, não é apenas uma oração decorada, mas é a expressão da tua consideração por Mim, da proximidade do filho junto ao Pai.”

Padre Rosenei Pauli.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.