Professor André Luís do Rede vai se lançar pré-candidato à Prefeitura de Campo Grande

Nessa terça-feira (22), a partir das 19h, o Edifício One Offices, localizado na rua 15 de Novembro, 2.550, será o palco do lançamento oficial da pré-candidatura a prefeito de Campo Grande, do vereador Prof. André Luis (Rede). O evento promete ser um marco significativo na trajetória do político, que indica um projeto de governo mais moderno e atento às necessidades, para ser apresentado à população.

“Este evento representa um marco significativo em nossa jornada rumo a um futuro mais sustentável, inclusivo e inspirador para a nossa cidade. O vereador Prof. André Luís tem dedicado anos ao serviço público, demonstrando uma profunda compreensão das questões que afetam nossa sociedade e um comprometimento inabalável com os valores da Rede Sustentabilidade”, informou trecho da nota emitida pelo partido, em Campo Grande. Ao lançar sua pré-candidatura a prefeito, o vereador dá um passo grande na carreira política. Conforme a nota oficial do partido, a visão inovadora e ideias progressistas, com abordagem renovada para as questões que mais impactam Campo Grande credibilizam o vereador. O evento de lançamento servirá como uma plataforma para compartilhar a visão para o futuro da cidade, abordando áreas fundamentais como educação, saúde, meio ambiente e desenvolvimento econômico sustentável.

Membros do partido Rede Sustentabilidade estarão presentes no evento, para apoiar e compartilhar as ideias e planos do pré-candidato.

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

